Operação Black Friday: A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (2), cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de desviar donativos destinados a vítimas de enchentes no Espírito Santo. A PF também confiscou os bens dos investigados e bloqueou valores.

O grupo investigado é suspeito de desviar mantimentos que estavam armazenados na Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, destinados às vítimas das enchentes que atingiram o sul do estado em março deste ano.

De acordo com a PF, o principal articulador era um empregado terceirizado da CONAB, que em associação com outras três pessoas, retirou, sem autorização e de forma clandestina, 49 Geladeiras, 43 fogões, oito cestas básicas, 153 itens de higiene pessoal, entre outros materiais que se destinavam à doação.

Contrabando no Paraná: Na cidade de Guaíra, a PF e a Polícia Militar do estado localizaram 400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai escondidos em meio a uma lavoura de milho. No local, buscas foram realizadas, mas nenhuma pessoa foi encontrada. Em outra operação na cidade, os policiais também encontraram um veículo carregado com cerca de 11 kg de agrotóxicos contrabandeados em uma residência.

