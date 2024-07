Brasília

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, disse nesta segunda-feira (15) que irá ao Rio Grande do Sul para visitar os estragos das enchentes. Mattarela chega na terça (16) a Porto Alegre.

A declaração foi dada durante visita do italiano ao Palácio do Planalto, onde assinou acordos bilaterais com Lula (PT).

"Amanhã de manhã, antes de mais nada, irei para Porto Alegre para testemunhar de perto a proximidade da Itália com população atingida pelas enchentes que provocaram tantas vítimas e tantos prejuízos", disse Mattarella, em declaração à imprensa.

O presidente Lula se reúne com o presidente da Italia, Sergio Mattarella, no Palácio do Planalto. - Gabriela Biló-15.7.2024/Folhapress

Em sua fala, Lula agradeceu doação dos italianos ao Rio Grande do Sul, que reúne boa parte dos mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil, disse.

"Esta visita representa o ponto alto da celebração dos 150 anos da imigração italiana, que tornou as trajetórias dos nossos países para sempre indissociáveis. Esses laços se reforçam por meio de demonstrações de amizade e solidariedade, como ocorreu em relação às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul", disse o petista. O Brasil tem cerca de 35 milhões de descendentes italianos.

"Somos muito gratos pela doação de 25 toneladas de ajuda humanitária que recebemos do governo da Itália", completou Lula.

O ministro Paulo Pimenta, da Reconstrução do Rio Grande do Sul, acompanhou a visita de Mattarela no Planalto, que foi seguida por um almoço no Itamaraty.