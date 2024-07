São Paulo

A proximidade do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 e a pressão do mercado financeiro pela reforma tributária gerou nas redes sociais um novo apelido para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT): Taxadd.

A chamada "taxa das blusinhas" passa a valer a partir de 1º de agosto. Com a nova lei, a taxa de importação será de 20% para itens até US$ 50. Acima desse valor, a alíquota é de 60%, com um desconto de US$ 20 para compras até US$ 3.000. As regras valem para compras feitas em plataformas que aderiram ao Remessa Conforme.

A proposta foi incluída pelo Congresso Nacional na lei que criou o Mover, programa de incentivo à descarbonização de carros, e sancionada pelo presidente Lula (PT) em 27 de junho.

O ministro da Fazenda foi visto como o principal responsável pela medida impopular, que vinha sendo debatida nas redes sociais desde abril de 2023, quando a primeira-dama Janja tentou emplacar uma versão suavizada da medida em resposta a um portal de fofocas.

No início do mês de julho, o governo federal anunciou corte de RS 25,9 bilhões em despesas com benefícios sociais para preservação do arcabouço fiscal. O anúncio sucedeu dias de turbulência nos mercados diante da desconfiança crescente dos agentes econômicos quanto ao compromisso do governo em cumprir as regras fiscais vigentes.

Parte dos apoiadores do governo Lula demonstrou preocupação com o teor dos memes feitos com a imagem de Haddad.

Outros memes ainda comparam Haddad a seu antecessor, Paulo Guedes, ministro do governo de Jair Bolsonaro. Neles, o atual ministro da Fazenda ganhou outro apelido: "Haddedes".