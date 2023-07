Brasília

Receitas caseiras podem ajudar a remover mais facilmente a gordura do forno e do fogão. A seguir, veja as dicas da organizadora pessoal Ingrid Lisboa para fazer a limpeza dos eletrodomésticos da forma correta.

Como limpar o fogão

A limpeza do fogão deve ser feita com uma esponja umedecida e detergente - MR.PLAY/Adobe Stock

Para fazer a limpeza de rotina, é suficiente usar uma esponja umedecida com um pouco de água e detergente. Ingrid ressalta que é fundamental escolher uma esponja que não risque —de jeito nenhum, deve-se utilizar o lado verde da esponja verde e amarela, porque isso vai estragar tanto o fogão de inox quanto o vitrocerâmico.

Além disso, não é recomendado usar a mesma esponja da lavagem de louça. É importante ter uma exclusiva para a limpeza da pia e do fogão, para evitar contaminação cruzada.

Também é possível utilizar um desengordurante caseiro. Misture 400 ml de água, 100 ml de vinagre de álcool e três colheres de sopa de detergente. Com um borrifador, aplique a solução no fogão e espere 5 minutos. Finalize passando um pano úmido e, depois, um seco.

Grades e queimadores devem ser retirados pelo menos uma vez por semana e lavados com água e detergente. Se o fogão tiver tampa, limpe-a borrifando uma mistura de 150 ml de água e uma colher de detergente e, depois, passe um pano seco.

Como limpar o forno

É importante fazer uma limpeza de rotina no forno, para que a sujeira não se acumule e, depois, fique mais difícil de ser removida. Para isso, a melhor opção é usar o desengordurante caseiro (400 ml de água, 100 ml de vinagre de álcool e três colheres de sopa de detergente).

Muita gente não sabe, mas o vidro interno da tampa do forno é removível em muitos modelos. Assim, é possível retirá-lo e lavá-lo com água e detergente, usando uma esponja que não risque. Se necessário, use palha de aço grossa e desengordurante de forno para limpar as grades.

Como tirar crosta de gordura

Faça uma mistura com uma parte de bicarbonato de sódio e duas de vinagre de álcool, formando uma pasta. Aplique-a sobre a crosta de gordura e espere alguns minutos. No forno, onde a sujeira normalmente é mais pesada, você pode deixar agir por pelo menos 40 minutos. No fogão, o tempo pode ser menor, em torno de 5 minutos (se necessário, deixe mais). Em seguida, remova com uma esponja. Finalize com um pano úmido e, depois, um seco.