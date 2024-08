Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na tarde desta terça-feira (27) o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que pediu a reunião para tratar do novo estádio do Flamengo.

Paes disse após o encontro que deu "passos bastante largos" para tirar o projeto do papel e que o presidente Lula é "simpático" a ideia de um novo estádio para o Flamengo. E ainda acrescentou que o presidente deve sofrer pressão da primeira-dama Janja, que é torcedora do time rubro-negro.

"Nós encaminhamos já algumas questões para que essas dúvidas que ainda pairam sobre a legalidade do ato da Prefeitura ou o próprio valor [terreno], que, aliás, já foi definido por uma análise judicial", afirmou o prefeito.

O terreno no Gasômetro onde o Flamengo espera construir o novo estádio pertencia ao Fundo de Investimento Imobiliário da Caixa Econômica Federal. Após as dificuldades nas negociações entre o clube e o banco, o prefeito Eduardo Paes desapropriou o terreno em decreto publicado no Diário Oficial do município.

Localizada no centro do Rio de Janeiro, bem perto da principal rodoviária da cidade e do acesso à ponte Rio-Niterói, a área tem 86.592 metros quadrados, segundo cálculo da Caixa.

Após a desapropriação, o Flamengo venceu leilão público e arrematou o terreno no centro do Rio. O lance foi de R$ 138,1 milhões. A Caixa Econômica Federal chegou a entrar com uma ação para suspender o leilão, questionando os valores. O pedido foi negado.

Paes afirmou que haverá na quinta-feira (29), no Rio, uma audiência de conciliação. Afirmou que a prefeitura está prestando todos os esclarecimentos para o governo federal.

"Nós estamos dando todas as condições para a Caixa não ter nenhum tipo de problema na situação. Enfim, acho que os esclarecimentos necessários foram feitos ao presidente da República que, desde o início, é muito simpático ao estádio do Flamengo. Ele também é vascaíno no Rio, mas a primeira-dama, a Janja, ela é flamenguista, então ele tem uma pressão doméstica ali", afirmou Paes.