Brasília

A Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul vai contatar pesquisadores para ajudarem na recuperação do estado. A criação do grupo de trabalho responsável foi publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União.

Os pesquisadores farão diagnóstico preliminar sobre as causas e consequências sociais e econômicas da calamidade pública, decorrentes dos eventos climáticos no estado.

Além disso, o grupo deverá fazer análises, sistematização e elaboração de propostas de linhas de pesquisa e projetos para reduzir as consequências sociais e econômicas do estado de calamidade pública e identificar vulnerabilidades contra riscos futuros.

O grupo será composto por 16 membros, sendo dois da secretaria da Reconstrução e 14 representantes da comunidade técnica, acadêmica e científica. As reuniões serão semanais.