Brasília

O dia na capital começa com as reuniões do governo federal com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e com os líderes do Congresso Nacional, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre a crise das emendas parlamentares. Ainda, o Ministério da Gestão e Inovação divulga o gabarito do CNU (Concurso Nacional Unificado).