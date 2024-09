Brasília

O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil-SP) manifestou publicamente nesta quarta-feira (11) insatisfação do seu partido com Arthur Lira (PP-AL), afirmando que o presidente da Câmara traiu o líder da bancada, Elmar Nascimento (BA).

Elmar era o nome favorito de Lira para sucedê-lo no cargo, a partir de fevereiro, mas o presidente da Câmara afirmou a líderes partidários em reunião na madrugada desta terça-feira (10) que pretende anunciar apoio a Hugo Motta (Republicanos-RJ).

"Não tem ninguém que esteja mais descontente com o presidente Arthur Lira do que eu e o Leur [Lomanto Júnior, deputado do União Brasil da Bahia]. O presidente Arthur Lira traiu o deputado Elmar. Ele traiu o deputado, nosso líder Elmar, não tem ninguém mais descontente com Arthur Lira do que nós", afirmou Alexandre Leite durante sessão do Conselho de Ética da Câmara.

O deputado federral Alexandre Leite (União-SP), em foto de 2022 - Divulgação Câmara

Leite é filho do vereador paulistano Milton Leite (União), presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

O deputado fez a declaração no contexto de tentar afastar a suspeita de que o Conselho de Ética estaria agindo a mando de Lira no processo que pode resultar na cassação do mandato de Glauber Braga (PSOL-RJ).

Elmar deve acabar preterido por Motta na tentativa de Lira de ungir um candidato com apoio tanto de bolsonaristas como do Palácio do Planalto.

O líder da bancada do União Brasil, porém, tenta se manter na disputa mesmo sem o apoio de Lira.

Procurada, a Presidência da Câmara não se manifestou.