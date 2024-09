Brasília

O líder do Republicanos na Câmara, Hugo Motta (PB), almoçou com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e líderes de sete partidos na tarde desta quarta-feira (11) como uma sinalização de apoio à candidatura do parlamentar à presidência da Câmara.

Como a Folha antecipou, Lira anunciou a líderes na madrugada de terça (10) que irá apoiar o nome de Motta na disputa pela sua sucessão. Ele atuou ao longo do desta quarta para consolidar apoios partidários ao nome do seu candidato.

De acordo com relatos, os participantes do encontro contabilizaram cerca de 300 votos em prol do líder do Republicanos.

Hugo Motta se reúne com Arthur Lira e líderes da Câmara - Arquivo pessoal/Arquivo pessoal

Participaram os seguintes líderes: Romero Rodrigues (Podemos-PB), Altineu Cortes (PL-RJ), Doutor Luizinho (PP-RJ), Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), Odair Cunha (PT-MG), Luciano Amaral (PV-AL), Renildo Calheiros (PC do B-PE). O deputado Tenente Coronel Zucco (PL-RS), aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também esteve presente.

Motta compartilhou o registro em suas redes sociais —hoje é seu aniversário. "Recebendo o abraço do presidente Arthur Lira e de amigos líderes no dia do meu aniversário. Relações de confiança, diálogo, lealdade e muitas lutas diárias. Construir amizades e parcerias verdadeiras é um compromisso que tenho, olhar no olho, dialogar em harmonia e em prol do Brasil", escreveu.