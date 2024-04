São Paulo

Começa nesta sexta-feira (19) e vai até domingo (21) a quarta edição do Café Fest Cerrado, o maior evento de cafés especiais do Centro-Oeste.

O evento é voltado ao público e leva palestras, experiências sensoriais, dinâmicas, campeonatos de café e degustações ao shopping Cerrado, em Goiânia.

Café Fest Cerrado terá degustações, palestras e experiências - Bruno Santos/ Folhapress

Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

O festival, aliás, tem atraído eventos paralelos a Goiânia. Nesta quinta (18) e sexta (19), a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) faz um encontro regional dos industriais. O encontro é gratuito e ocorre na sede da Fieg (Federação das Indústrias do Estado de Goiás).

Um dos principais temas abordados pela Abic no evento será a atualização das exigências para comercialização e rotulagem de café torrado. Haverá ainda um curso para calibração do Protocolo Brasileiro de Avaliação Sensorial de Cafés Torrados, com a especialista Camila Arcanjo, consultora de qualidade da Abic.

Café Fest Cerrado Quando Sex (19) e sáb (20), das 10h às 20h, e dom (21), das 11h às 20h

Sex (19) e sáb (20), das 10h às 20h, e dom (21), das 11h às 20h Onde Shopping Cerrado (av. Anhanguera, 10790 - Aeroviario, Goiânia)

Shopping Cerrado (av. Anhanguera, 10790 - Aeroviario, Goiânia) Preço R$ 30 por dia ou R$ 50 o passaporte para 3 dias

R$ 30 por dia ou R$ 50 o passaporte para 3 dias Link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-fest-4-edicao-diversidade-de-encontros-sabores-e-aromas/2383007

BRASILEIRO É O MELHOR PROVADOR DE CAFÉ DO MUNDO

O brasileiro Dionatan de Almeida é campeão mundial de prova de café. O inédito título ao país foi conquistado no último domingo (14), quando Dionatan superou 33 competidores de todo o mundo, no World Cup Tasters Championship, realizado de 12 a 14 de abril, em Chicago (EUA), durante a Specialty Coffee Expo.

O provador de café das fazendas Caxambu e Aracaçu, de Três Pontas (MG), teve 100% de aproveitamento na análise das oito xícaras na final da competição.

O World Cup Tasters Championship coloca em prova a velocidade, a habilidade e a precisão em distinguir as diferenças de sabor em cafés especiais do degustador profissional. Três xícaras são colocadas em um triângulo, sendo duas com cafés idênticos e uma diferente. Usando habilidades de olfato, paladar, atenção e experiência, o provador precisa identificar a xícara diferente no triângulo o mais rápido possível.

WORKSHOP SOBRE AGROFLORESTA NO SUL DE MINAS

O Campo Místico, sítio produtor de café em Bueno Brandão, sul de Minas Gerais, fará um workshop sobre cultivo agroflorestal em parceria com a Borém Cafés Especiais.

O evento "Café Agroflorestal: Ciência e Prática" ocorrerá no fim de semana de 4 a 5 de maio no próprio sítio e terá aulas ministradas pelos especialistas Flávio Borém e Rosangela Tristão.

A ideia é tratar do assunto de uma maneira prática, analisando inclusive como o café é cultivado no local, com o uso de técnicas de sombreamento.

Mais informações no site do próprio Campo Místico.

