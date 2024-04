São Paulo

No alto de uma montanha na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, a mais de mil metros de altitude, entre cafezais e oliveiras, uma construção projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) quebra o verde da paisagem e se destaca no horizonte. A capela Santa Clara, uma das últimas obras do arquiteto, foi inaugurada em 2008 –quatro anos antes de sua morte, aos 105.

Está localizada dentro de uma fazenda de café da Orfeu que tecnicamente se encontra no município paulista de São Sebastião da Grama, mas está mais próxima do centro de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O local exato da capela dista menos de 2 km da divisa dos estados.

Quando Niemeyer ficou sabendo que havia um anseio dos funcionários da propriedade por uma capela no local, ele decidiu dar o projeto de presente.

Toda branca e sem adornos externos a não ser por uma cruz no alto, a capela tem formatos curvilíneos que marcam a obra do arquiteto.

No interior, o tom sóbrio se mantém. Duas janelas ovaladas nas laterais garantem a iluminação natural. Os bancos de madeira não possuem encosto, de modo que quase não há barreira visual entre quem entra e o discreto altar, também de madeira, que se espraia diante de uma ilustração na parede do fundo. Nela, uma pessoa está sentada sob o que parece ser um céu estrelado com uma cruz no centro.

O próprio arquiteto deixou uma mensagem na qual explica a obra: "Trata-se de um homem a olhar, surpreso, este universo fantástico que nos cerca. Neste uma cruz se destaca a lembrar, aos que chegam, a ideia de Deus que tudo criou."

Apesar de ateu, Niemeyer projetou diversas obras religiosas, como a catedral de Brasília e a igreja da Pampulha, em Belo Horizonte.

Agora, inspirada no templo projetado pelo arquiteto em sua fazenda, a Orfeu lança o microlote Oscar Niemeyer, feito a partir de um blend dos grãos bourbon amarelo e arara produzidos em pés de café que ficam próximos à capela.

O lançamento da edição especial ocorre durante a SP-Arte, feira de arte e design que abre para o público nesta quinta (4) e vai até domingo (7), no pavilhão da Bienal do parque Ibirapuera, uma das obras mais icônicas de Niemeyer.

Lá, os visitantes poderão degustar e adquirir o microlote em duas cafeterias com design em homenagem ao arquiteto.

O novo lote está disponível nas versões em grãos (R$ 33,50, 250g), torrado e moído (R$ 33,50, 250g), cápsulas compatíveis com Nespresso (R$ 33,50, dez unidades) e drip coffee, que são sachês para coar individualmente, direto na xícara (R$ 39,90, dez sachês). Os produtos podem ser encontrados em supermercados e no e-commerce da marca.

As embalagens foram elaboradas com formatos curvilíneos que remetem aos traços característicos dos projetos de Niemeyer. Segundo a empresa, o café tem doçura e acidez cítrica, com notas de abacaxi, amendoim e doce de leite.

Apesar de estar localizada em uma propriedade privada, a ideia da Orfeu é que, com o lançamento do café em homenagem ao arquiteto, a capela Santa Clara seja aberta para visitação em alguns finais de semana.

