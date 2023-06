São Paulo

O Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar o uso recreativo da maconha, em 2014, o que lhe garantiu posição de destaque nos negócios do setor na América Latina. Entre as estrelas do país está a ExpoCannabis, um dos maiores eventos do mundo, que chega ao Brasil pela primeira vez em setembro.

Mercedes Ponce de Léon : co-fundadora da ExpoCannabis Uruguai é uma das presenças confirmadas - Reprodução do Linkedin

Além da estrutura comum a esses eventos –como palestras e debates sobre negócios, regulações, tecnologia e inovação –haverá espaço para pitching de negócios, reservado para as empresas promoverem produtos, serviços e novas ideias.

"A ExpoCannabis Brasil é a primeira feira internacional de grande porte do Brasil, que busca consolidar o país no calendário de eventos internacionais sobre o tema", diz Larissa Uschida, CEO da ExpoCannabis Brasil. "Nossos espaços de debates buscam promover educação e comunicação sobre a planta com acessibilidade."

Fique de olho. O evento será realizado em São Paulo nos dias 15, 16 e 17. A organização conta com um pool de investidores formado pela Smoke Buddies (portal de informações), Open Green (primeira edtech canábica nacional), Mi Casa420 (empresa de turismo) e pelas marcas de seda aLeda, King Paper e King Blunt.

Palestrantes já confirmados