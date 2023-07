Nova York

Não há como não lembrar de Lance Armstrong e sua enorme superioridade, movida a doping, ao ver o dinamarquês Jonas Vingegaard conquistar seu segundo título do Tour de France, hoje, em Paris.

As semelhanças não se limitam ao domínio absoluto da tradicional camisa amarela, de líder, vestida por ambos durante a maior parte da prova mais famosa (e mais difícil) do ciclismo profissional.

Jonas Vingegaard celebra seu segundo título do Tour de France, neste domingo (23), em Paris. - Stephane Mahe/REUTERS

O principal motivo da comparação é o desempenho do dinamarquês de 26 anos, considerado sobrenatural na 110ª edição do Tour, este ano, tal qual era o do americano Armstrong ao vencer 7 edições consecutivas, entre 1999 e 2005.

Vingegaard é tão superior aos seus adversários, que o segundo colocado do pódio geral, o esloveno Tadej Pogačar —primeiro do ranking mundial— terminou a prova 7 minutos e 29 segundos atrás, resultado só comparável aos da época do ex-ciclista americano.

Hoje com 51 anos, Armstrong amarga o banimento perpétuo do esporte e a perda de todos os 7 títulos do Tour (e também de todas as outras conquistas profissionais) após ser julgado culpado por uso de doping em 2012 pela Usada (Agência Americana Antidoping).

O americano, que por décadas negou as acusações, assumiu a culpa um ano mais tarde, durante entrevista à apresentadora de TV americana Oprah Winfrey.

A imprensa francesa, que vinha tecendo elogios ao atual campeão, mudou o tom após a 16ª etapa, um contrarrelógio realizado na terça-feira (18). Assim que Vingegaard cruzou a chegada com chocante 1 minuto e 38 segundos sobre Pogačar, em apenas 22 km de prova, os críticos do esporte passaram ao ceticismo.

"D'une autre planète" ("De outro planeta") foi a manchete do jornal francês L’Équipe; exatamente a mesma usada em 14 julho de 2005, quando Armstrong liderava o Tour aos seus 33 anos de idade. Coincidência?

O jornal francês, um dos poucos que ousou desafiar o combativo e milionário ciclista americano, o fritou com mais uma manchete, um mês mais tarde. Em 23 de agosto de 2005, quando Armstrong ainda brilhava como número 1 do ranking e exibia suas 7 camisas amarelas, o LÉquipe publicou uma extensa matéria com provas e sérias acusações contra o então heptacampeão Armstrong. "Le mensonge Armstrong" ("A mentira de Armstrong") estampou a capa.

Após a vitória do contrarrelógio, que colocou Vingegaard na liderança absoluta, o dinamarquês ainda deixou Pogačar muito mais para trás na etapa seguinte, quando abriu 8 minutos sobre o concorrete. Não restou outra frase para o esloveno: "Estou morto", disse na chegada da quarta-feira (19).

Pressionado pela imprensa mundial, Vingegaard tem repetido que nunca se dopou e que não toma nada que não daria para sua própria filha.

Vingegaard completou os 3.404 km do Tour em 82 horas, 05 minutos e 42 décimos. "Estou orgulhoso e feliz. Venci pela segunda vez [o Tour de France]. Agradeço a minha família, ao meu time e ao povo dinamarquês", disse na chegada em Paris.

Questionado sobre os próximos anos, ele afirmou que vai tentar a terceira vitória no ano que vem. O repórter oficial da prova não fez nenhuma pergunta que deixasse o campeão em situação complicada, como costumavam fazer com Armstrong na época que o ciclismo ganhou a pecha de esporte mais manchado por uso de drogas.

TOUR FEMININO

Pouco antes da largada da última etapa do Tour de France, a belga Lotte Kopecky venceu a primeira etapa do "Tour de France Femmes", a versão feminina.

A prova aconteceu em um circuito de 123,8 km, com largada e chegada na cidade de Clermont-Ferrand, região central da França.

A segunda etapa da versão feminina do Tour será amanhã, em um circuito de 151 km, que parte da mesma cidade e termina em Mauriac.

A prova das mulheres terminará após 8 etapas, com um total de 956 km. A chegada será na cidade de Pau, no oeste francês.