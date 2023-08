O brasileiro Henrique Avancini venceu na manhã deste domingo (6) o Campeonato Mundial de Mountain Bike Maratona, em Glasgow, na Escócia.

A conquista marca a volta por cima do melhor ciclista brasileiro da história, que já havia conquistado o mesmo título em 2018, mas que desde 2021 havia sumido dos pódios internacionais.

Henrique Avancini comemora seu segundo título de campeão mundial de mountain bike maratona, em Glasgow - AFP

Com a nova conquista, Avancini volta a usar a camisa arco-íris, exclusiva dos campeões mundiais, em todas as provas de mountain bike maratona por um ano, até o próximo mundial da modalidade.

O brasileiro de 34 anos esteve na ponta durante a maior parte da prova, realizada num circuito de 96,5 km, com 3.200 metros de elevação acumulada. Na chegada, o campeão conseguiu abrir 28 segundos sobre o tcheco Martin Stosek. O alemão Lukas Baum foi o terceiro, quase dois minutos mais lento.

O campeão terá 4 dias para se recuperar antes do mundial de mountain bike short track (percurso curto), modalidade na qual já venceu uma etapa da Copa do Mundo, em 2018. A prova acontecerá na quarta-feira (10), também em Glasgow. No sábado (12), o brasileiro volta a disputar o título mundial na modalidade cross country, a mais tradicional do esporte.

Nascido em Petrópolis (RJ) em 30 de março de 1989, Henrique Avancini já conquistou mais de 20 títulos de campeão brasileiro, 2 títulos de campeão dos Jogos Panamericanos (2015 e 2022) e foi líder do ranking mundial em 2020.