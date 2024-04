Nova York (EUA)

Thiago Vinhal, primeiro atleta negro a competir na categoria profissional do mundial de triatlo de Kona, no Havaí —e brasileiro mais bem colocado até hoje, com um 13º lugar—, é o personagem do terceiro episódio da série documental "Respeita Meu Sonho", dirigido por Rico Faissol.

Intitulado "Efeito Manada", o episódio com Vinhal vai ao ar às 21h desta segunda-feira (29), no Canal Off, e mostrará os desafios enfrentados pelo triatleta durante seus treinos de ciclismo.

O triatleta brasileiro Thiago Vinhal, tema de episódio da série documental "Respeita Meu Sonho" - Divulgação

A produção documental mostra ainda a luta do triatleta contra o frio, vento e chuva para completar o Ironman Brasil 2023, realizado em Florianópolis (SC), em 8 horas, 23 minutos e 1 segundo de prova —46 minutos e 8 segundos nos 3.9 km de natação; 4 horas, 40 minutos e 22 segundos nos 180 km de ciclismo; e 2 horas, 50 minutos e 1 segundo nos 42.2 km de corrida. "É uma uma batalha psicológica de resiliência entre os atletas. Muitos desistem!", conta o diretor Rico Faissol.

Além de Florianópolis, o episódio também traz cenas gravadas em Maiorca (Espanha), e Belo Horizonte (MG), cidade natal de Vinhal.

Quinze dias antes de serem gravadas as cenas do triatleta pedalando pelas rodovias da capital mineira, houve um acidente grave envolvendo um ciclista. Desde então, Vinhal não treina mais na estrada onde treinava em função do alto risco de acidentes e faz um alerta para o cuidado com os ciclistas: "Como eu sou um sonhador profissional, isso é algo que me move. Fortalecer esse olhar do motorista, para saber que em cima de duas rodas vai uma vida, vai um pai, um atleta profissional, uma mãe, um marido…", reflete Vinhal durante uma das cenas da produção que, após a exibição no Canal Off, entrará para o catálogo do Globoplay.