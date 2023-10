Uma boa notícia para todos os interessados em evolução humana na Grande SP -- um dos principais especialistas sobre o tema no mundo fará duas conferências com entrada franca na capital paulista nesta semana. Trata-se do paleoantropólogo britânico Bernard Wood, da Universidade George Washington (EUA), que já trabalhou com alguns dos fósseis mais importantes da trajetória dos hominínios (membros extintos do grupo mais próximo de primatas que inclui a nossa espécie).

Wood visita o país para eventos organizados pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com o Museu de Arqueologia e Etnologia da instituição. Confira a agenda abaixo:

Crânios de membros arcaicos do gênero 'Homo' ao lado do de um humano de anatomia moderna - Antônio Gaudério/Folha Imagem

No dia 09/10 (segunda), o pesquisador estará na USP, às 16h. A palestra faz parte da série USP Lectures e abordará o tema "Origens do Gênero Homo".

O evento é gratuito, sem necessidade de inscrição, podendo ser acompanhado de forma remota através do YouTube, sem tradução simultânea. A fala acontecerá na Sala do Conselho Universitário, Rua da Reitoria, 374, térreo, na Cidade Universitária.

O segundo evento é no dia 10/10 (terça), às 10h. Será uma Conferência Fapesp com tema "Evolução Humana: conquistas e desafios". A palestra será no Auditório Fapesp, Rua Pio XI, 1500, no Alto da Lapa, e contará com tradução simultânea do inglês para o português. Nesse caso, é necessário fazer inscrição no site da Fapesp, neste link.