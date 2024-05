São Paulo

Após anunciar que seu país romperá relações diplomáticas com Israel, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, republicou no Twitter, ora X, uma postagem de agradecimento feita por uma conta falsa do líder palestino, Mahmoud Abbas.

"Gostaria de agradeceu ao querido amigo Gustavo Petro (@petrogustavo) por cortar as relações diplomáticas com Israel", começa a mensagem do perfil falso que imita Abbas. Depois de agradecer, a publicação é finalizada com: "Muchas gracias. Viva Colombia y Viva Shakira".

A republicação causou estranheza e virou alvo de piadas na rede.

A maioria dos comentários deixados na republicação feita por Petro apontam que a conta é falsa. O próprio perfil avisa que se trata de uma paródia. Mahmoud Abbas não possui conta no X (ex-Twitter), e a maioria das notícias oficiais é veiculada pelo perfil oficial do gabinete do Primeiro-Ministro da Autoridade Nacional Palestina, Mohammad Mustafa.

Captura de tela do perfil paródia do presidente do Estado Palestino, Mahmoud Abbas. - captura de tela

Hoje, o perfil paródia de Abbas postou novamente sobre a decisão:

Antes fonte relativamente segura para obter declarações de autoridades e outras figuras públicas, dado ao selo azul de verificação atribuído apenas mediante comprovação da identidade, o X não é mais assim, como aponta este internauta. Ele questiona a validez do selo azul de verificação da plataforma, que mudou os requisitos de elegibilidade após passar de Twitter para X.

Agora, para uma conta receber o selo azul, basta assinar o X Premium, contanto que se enquadre aos critérios de elegibilidade, entre os quais está, justamente, não ser uma conta enganosa. Mesmo afirmando que se trata de uma paródia, a conta tem o nome e a foto do líder palestino, o que pode causar confusão entre alguns internautas mais distraídos.

Outros usaram o deslize do presidente colombiano para criticá-lo: "Quão baixo você consegue ir, Gustavo?", pergunta um internauta.

Em meio às críticas, alguns também usaram o momento para lembrar outras vezes em que Petro publicou conteúdos enganosos.

Assim como o resto da política sul-americana, a republicação não ficou imune a piadas. "Petro, em particular, cairia 100% no golpe do príncipe nigeriano"

O anúncio do rompimento aconteceu em discurso na praça Bolívar, em Bogotá, durante a marcha com apoiadores no Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1°). As relações entre os dois países está tensa desde o começo do conflito Israel-Hamas. Petro já se referiu ao primeiro-ministro Binyamin Netanyahu como genocida e, assim como o presidente Lula (PT), comparou a morte de palestinos em Gaza ao Holocausto nazista.

Israel Katz, atual ministro das Relações Exteriores de Israel e membro do gabinete de Netanyahu, criticou a posição de Petro em seu perfil no X.

"A história lembrará que Gustavo Petrodecidiu ficar do lado dos monstros mais desprezíveis conhecidos pela humanidade que queimaram bebês, assassinaram crianças, estupraram mulheres e sequestraram civis inocentes", diz a postagem.