Passo rapidamente aqui pelo blog para, além de desejar Feliz Páscoa a todos os leitores, fazer mais uma recomendação de podcast que, creio, valerá muito a pena (ao menos se o ouvinte souber inglês). Se você ainda não o conhece, vale muito a pena começar o podcast britânico "Empire", apresentado pelo historiador William Dalrymple e pela jornalista Anita Anand, ambos britânicos.

Desconfio que os brasileiros, mesmo os com bom nível educacional, tenham uma experiência muito limitada do fenômeno dos impérios ao longo da história. O que sabemos provavelmente se restringe ao Império Romano e ao império colonial português e seu sucessor no Brasil durante o século 19 (dos quais, é claro, fizemos parte e cuja existência ainda nos influencia).

O grande mérito de "Empire" é ampliar um bocado essa perspectiva das trajetórias imperiais, analisando tanto a presença do Império Britânico na Índia quanto uma pletora de outras experiências ao longo dos milênios -- da Rússia aos otomanos, passando pela Pérsia --, além de uma excelente temporada temática falando das relações entre imperialismo e escravismo.

Estátuas budistas exibidas para fiéis do Nepal durante festival religioso - Navesh Chitrakar/Reuters

As análises sobre origens e desenvolvimentos religiosos também são de primeira linha -- como no caso do zoroastrismo no Império Persa e, recentemente, a expansão do budismo e sua interação com potências imperiais na China e na Índia ao longo dos milênios.

Enfim, vale a pena ouvir!