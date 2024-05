Agro e energia renovável combinam?

Para atender às necessidades do agronegócio, um setor que vem enfrentando dificuldades, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um plano destinado a fornecer capitalização aos produtores rurais endividados.

TV Folha

O anúncio foi realizado no domingo (28), durante a cerimônia de abertura da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), a principal feira agrícola do país, que também destaca as dificuldades de comunicação entre o governo e o setor agropecuário.

A expectativa é que a feira receba cerca de 200 mil visitantes até sexta-feira (3), que terão a oportunidade de explorar as 800 marcas expostas em mais de 25 quilômetros de ruas que abrangem o evento em Ribeirão Preto.

Para conversar sobre a Agrishow, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Marcelo Toledo no Como É que É? desta quinta-feira (2).

