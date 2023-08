Neste último sábado, a Berkshire Hathaway Inc, empresa do renomado investidor Warren Buffett divulgou resultados do segundo trimestre de 2023. Os resultados surpreenderam as expectativas, mas outros dados presentes nos demonstrativos surpreendem ainda mais.

Warren Buffett, CEO of Berkshire Hathaway Inc. REUTERS/Rick Wilking//File Photo/File Photo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

O valor dos ativos totais da empresa de Buffett superaram a marca de USD$ 1 trilhão. Sem dúvida o montante fascina, mas o que poucos sabem é como ele é constituído.

Os ativos tiveram grande valorização nos últimos 28 anos. Em 1995, dos ativos totais de USD$ 29,9 bilhões de sua empresa, R$ 22 bilhões eram ações listadas em Bolsa e USD 2,7 bilhões eram em títulos do tesouro americano de curto prazo e ativos equivalentes a caixa.

Portanto, em 1995, a posição de Buffett em ações listadas em Bolsa representava 75,5% do ativo total. A parcela renda fixa representava 9% deste ativo. O percentual de 15,5% restante era representado por participações em empresas de capital fechado e outros ativos.

Atualmente, quanto você acredita que representa a proporção em ações listadas em Bolsa no ativo total da Berkshire?

a) 34%

b) 54%

c) 74%

d) 84%

Muitos acham que Buffett construiu sua grande fortuna apenas investindo em ações listadas em Bolsa e que ele não investe em renda fixa. Não é o que realmente ocorreu.

A posição em ações listadas em Bolsa somava no segundo trimestre de 2023 o montante de USD$ 353,4 bilhões. A posição em títulos do tesouro americano de curto prazo e ativos equivalentes a caixa somava USD$ 141,9 bilhões.

Logo, a parcela em ações listadas em Bolsa representava ao final do segundo trimestre apenas 34% dos ativos totais da Berkshire. Já a parcela de renda fixa se aproximava de 14% do total

A parcela em outros ativos representava 52% do ativo total. Portanto, esta proporção representada por ativos não listados em bolsa foi a que teve a maior alta nos últimos 28 anos.

Enquanto a posição em ações listadas em bolsa se multiplicou por 16 nos últimos 28 anos, a parcela de outros ativos não listados em Bolsa se multiplicou por mais de 100 vezes.

Mesmo se avaliarmos os ativos listados em Bolsa em relação ao valor de mercado da Berkshire, podemos ver que não chegam a 50% do total. Atualmente, o valor de mercado das ações da Berkshire é de USD$ 757,6 bilhões.

Neste caso, o valor investido pela Berkshire em ações listadas em bolsa de USD$ 353,4 bilhões representa 46% de seu valor de mercado.

A parte de renda fixa de USD$ 141,9 bilhões representaria 19% do valor de mercado das ações da Berkshire. Isso significa que os outros ativos não listados em Bolsa representariam 35% do valor de mercado da Berkshire.

Assim, cuidado ao imaginar que você vai fazer algo similar a Warren Buffett apenas investindo em ações listadas em Bolsa. Lembre-se ainda que Buffett também investe em renda fixa. De fato, esta posição em renda fixa vem subindo sistematicamente nos últimos anos.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.