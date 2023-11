Conforme descrito pelo prêmio Nobel William Sharpe, há três estratégias básicas para alocação de seu portfólio em risco. Casa uma delas, adota um comportamento com a evolução dos preços de mercado. No artigo de ontem, expliquei as duas mais conhecidas. Hoje, explico a terceira.

O renomado autor Nassim Taleb sugere estratégias convexas como esta. REUTERS/Brendan McDermid ORG XMIT: PPP - NYK503 - REUTERS

As três estratégias de alocação são:

I – Buy and Hold (Compra e mantém);

II – Constant Mix (pesos constantes);

III – Constant proportion portfolio insurance (seguro de portfólio).

As duas primeiras são as mais conhecidas, mas ambas são casos particulares da terceira. Esta é um pouco mais complexa.

Cada uma destas estratégias determina um comportamento do investidor perante a evolução do mercado de ações. Existem três atitudes possíveis: comprar, vender e não fazer nada.

Antes de explicar como a terceira estratégia funciona. Considere que as três estratégias partam de uma alocação de 30% em ações e 70% em renda fixa. Vou descrever o comportamento de cada uma delas no período seguinte de rebalanceamento, condicionado ao que ocorrer com o mercado:

I – Buy and Hold: Investidor não faz nada seja o mercado de ações subindo ou caindo;

II – Constant Mix: Investidor compra mais ações quando o preço das ações cai e vende quando o preço sobe;

III – Constant proportion portfolio insurance (CPPI): Investidor vende mais ações quando o preço das ações cai e compra quando o preço sobe.

Em cada estratégia, o investidor adota uma atitude diferente. O comportamento recomendado na terceira estratégia, a CPPI, não é o que estamos acostumados ouvir. Então, vamos entendê-la.

Na estratégia CPPI, a definição de alocação em ações em cada momento de rebalanceamento é definida pela fórmula: Alocação = m * (Valor dos Ativos – Valor assegurado), onde:

- "m" é um multiplicador que deve ser maior que 1 e define a intensidade de alocação;

- "Valor dos Ativos" é a soma da alocação em renda fixa e ações;

- "Valor assegurado" é o valor mínimo que você aceita que seu portfólio caia.

Perceba que o pior resultado é o portfólio cair até o "Valor assegurado". Por isso, o nome dessa estratégia de Portfolio Insurance (Seguro de Portfólio em inglês), pois você seu portfólio nunca cairá abaixo deste valor definido.

O Valor assegurado deve ser corrigido pela renda fixa. Assim, você tem um mínimo sempre atualizado.

A diferença entre o Valor dos Ativos e o Valor assegurado pode ser considerada como seu colchão de risco sobre o qual você aplica um multiplicador para definir o risco que deseja correr.

A terceira estratégia tem uma curva de resultado convexa. Isso quer dizer que à medida que o mercado sobe, você ganha a taxas marginais crescentes. E conforme o mercado cai, você perde a taxas marginais decrescentes. Simplificando, você acelera o ganho na alta e desacelera a perda na queda.

Se o mercado segue em tendência, seja ascendente ou descendente, a estratégia CPPI é a que apresenta o melhor resultado.

Se o mercado segue subindo, você vai comprando e se aproveita dos ganhos do mercado com maior exposição. Já quando o mercado está em tendência de queda, você vai sistematicamente reduzindo o peso em ações e está menos exposto na queda seguinte.

Já ouviu falar do autor do Livro A Lógica do Cisne Negro? O renomado autor Nassim Nicholas Taleb frequentemente sugere estratégias que envolvam resultados convexos como o da CPPI.

Estratégias convexas são aquelas que te permitem ganhar de forma exponencial e no lado negativo, perder de forma que não te leve ao risco de ruína.

O contrário ocorre com a estratégia Constant Mix.

A estratégia Constant Mix tem uma curva de resultado concava. Isso quer dizer que à medida que o mercado sobe, você ganha a taxas marginais decrescentes, pois vai vendendo. E com a queda do mercado, você perde a taxas marginais crescentes, pois à medida que o mercado cai, você vai comprando.

Já a estratégia Buy and Hold tem uma curva de resultados linear.

Em um próximo artigo, vou ilustrar o emprego de cada uma delas e mostrar em uma planilha como a duas primeiras estratégias são casos particulares da estratégia CPPI, apenas mudando os termos de sua fórmula.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

