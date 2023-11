Todos já ouviram falar sobre a importância da diversificação. Ela tem um papel fundamental em uma carteira de melhorar o balanço de retorno e risco. Entretanto, assim como tudo na vida, quando a diversificação é exagerada, ela pode acabar atrapalhando seus resultados.

Saber dosar um remédio é uma ciência, mas para alguns casos, uma arte. A diversificação pode ser encarada como um remédio para melhorar o risco de um portfólio. Então, como dosá-la?

Infelizmente, não há uma regra única para todos os produtos e ativos. A análise deve ser realizada de acordo com as características dos produtos.

Vou dar o exemplo de uma falha que eu já cometi no passado, mas aprendi com meu próprio erro.

Sim, você tem sorte de aprender com meus erros. Já tenho mais de 26 anos de atuação no mercado financeiro. Não tem como não errar bastante estando por tanto tempo no mercado.

Como digo a meus alunos: A única coisa certa no mercado financeiro é que a todo instante você pode estar errado em algo em seus investimentos. Ganha mais quem descobre o erro mais rápido e corrige.

Assim, espero que você também não erre por tempo suficiente antes de entender que estava errado. E hoje, vou exemplificar algo que você pode estar errando.

Casas de pesquisa de ações, bancos e corretoras costumam montar carteiras de investimentos sugeridas. Quando o investidor é moderado ou agressivo, há uma parcela dedicada a ações. Algumas vezes este investimento em ações é sugerido por meio de fundos de ações.

Até aqui, tudo bem. Sou a favor de ambos os enfoques, tanto ter carteira de ações direta quanto o investimento por meio de fundos de ações. Existem equipes excepcionais de gestão de ações com excelentes resultados ao longo do tempo.

Ressalto, a questão não é o investimento por meio de fundos, mas o número de fundos que se sugere ter em carteira.

Hoje vi a sugestão de uma casa de pesquisa renomada que era constituída por 8 fundos de ações.

Alguém pode perguntar: ter mais fundos de ações não seria melhor para promover a diversificação?

Sem dúvida ter mais é melhor que ter apenas um em termos de melhorar a diversificação. Entretanto, 8 é demais para o caso brasileiro.

O erro não é teórico. O problema é o mercado.

Costumamos estudar finanças em literatura estrangeira. No mercado americano, existem mais de 4 mil empresas com ações listadas em Bolsa.

Portanto, é possível ter 10 fundos em uma carteira e mesmo sem nenhuma sobreposição de empresas, ainda assim, não se chegar a ter 30% do índice S&P500 que é o principal índice americano.

Lá fora, pela diversidade de empresas, um fundo pode ter várias ações que não estão no índice, pois elas possuem liquidez de negociação.

A Bolsa de valores brasileira, a B3 possui apenas cerca de 150 empresas com liquidez razoável para que fundos possam investir. O Ibovespa é formado por apenas 83 destas empresas.

Considere que cada fundo invista em 10 a 20 ações, ou seja, uma média de 15 empresas.

Se você tem um portfólio com 5 ou mais fundos de ações, talvez você tenha comprado todas as ações do Ibovespa.

Se você tem 8 fundos de ações, certamente, seu resultado será similar ao de estar apenas comprado no Ibovespa, mas com custo maior.

Se é para ter apenas a exposição ao Ibovespa, seria melhor investir em um fundo passivo ou em ETF do próprio índice, pois o resultado seria similar, mas com um menor custo.

Seu objetivo de investir em fundos de ações ativos é tentar obter um ganho maior que o do Ibovespa. Entretanto, dificilmente será possível obter ganho considerável em excesso ao Ibovespa com mais de 5 fundos de ações brasileiros em uma carteira.

A exceção ocorreria se eles forem fundos que invistam em BDR ou internacionalmente.

Assim, uma diversificação com mais de 4 fundos de ações brasileiros em uma carteira pode ser uma dose em excesso do remédio. Considerando uma boa diversificação, um número ótimo seria entre 2 e 4 fundos de ações.

