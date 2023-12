Lembro quando eu ainda era criança e minha avó criou uma poupança para mim e meus irmãos. Achei isso o máximo. Mas o fim da história não foi a que você está pensando. Tenho certeza de que muitos avós também desejam criar uma forma de poupança para seus netos. Esta inclusive foi a questão de dona Regina que me escreveu hoje.

A forma de criar a poupança tem de ser uma que ensine pelo exemplo. REUTERS/Brendan McDermid ORG XMIT: PPP - NYK504 - REUTERS

O objetivo é excelente. Acho muito melhor poupar dinheiro do que dar brinquedos que logo serão esquecidos ou quebrados. Eu, por exemplo, lembro mais dos brinquedos que não ganhei do que aqueles que recebi em aniversário, no dia das crianças e no Natal. Dentre eles, lembro que queria muito um Autorama, mas querer já não era poder desde aquela época.

Todos sabem que eu sou muito econômico e um voraz poupador. Entretanto, quando criança é muito mais difícil se conter.

Vamos voltar à poupança que a vovó abriu em meu nome. É isso mesmo, estava em meu nome. Não lembro direito qual era a moeda do momento. Na década de 1980, o dinheiro do país vivia mudando.

Vou encurtar a história, pois sei que você já imagina o que ocorreu, mas não está acreditando que eu fiz isso.

Sim, a poupança não durou um ano.

Pedi para o papai e retirei o dinheiro. Nem lembro o que comprei, muito menos quanto tinha guardado. Como falei, lembro apenas dos presentes que não ganhei. Também nem sei se o papai usou todo o dinheiro para o brinquedo, ou se não aproveitou e guardou para pagar pelos próximos brinquedos. Será? Papai, hummm... Hahaha.

Hoje entendo que todos os três erraram: eu, meu pai e minha avó.

Sim, minha avó também errou. Não se pode deixar para uma criança ou adolescente a decisão entre comprar um brinquedo ou guardar para aposentadoria.

Aposto que vários leitores vão dizer que é importante fazer uma poupança para educar financeiramente a criança.

Entretanto, mais de 80% dos adultos ainda não conseguem se quer controlar o próprio consumo mesmo tendo muito mais consciência da necessidade de poupar para aposentadoria. Como você espera que uma criança faça?

Ensine pelo exemplo. Essa é a melhor forma de criar esta educação financeira.

Quer saber uma forma de vocês avós darem o exemplo?

Se deseja criar uma poupança para seus netos, faça um plano de previdência do tipo VGBL dentro de sua própria conta. Não no nome da criança. Seus netos entram como beneficiários. Sim, eles só vão poder tocar no dinheiro quando você morrer.

Isso vai permitir com que o dinheiro cresça por vários anos. E você pode mostrar para seus netos a evolução. Eles podem acompanhar a decisão que você tomou no investimento. Discuta com eles. Talvez até deixar eles tomarem parte da decisão de onde investir e sentirem a consequência. Isso é dar o exemplo e ensinar. Eles vão aprender a esperar e o valor disso. Esta é uma lição que é muito importante para quem poupa.

Pode ter certeza que vocês serão mais lembrados por deixar uma pequena fortuna em um momento que seus netos terão mais consciência sobre o que fazer e de como ela é importante.

Nesse momento, seus netos vão entender melhor o papel de se ter guardado e a relevância da educação financeira para o restante da vida deles.

Adicionalmente, se estiver em seu nome e não das crianças, você cuidará de forma mais próxima para que a aplicação esteja no melhor produto. Na maioria dos casos quando pais criam contas para os filhos, estas contas não são acompanhadas com o devido cuidado.

Quando seu neto, já mais adulto, receber o benefício de sua previdência, ele vai entender que isso exigiu seu esforço. Se você dá quando criança, vai ser muito parecido com os brinquedos que eu ganhei e nem lembro.

Convite para que eu analise seus desafios financeiros:

Aproveito para chamar a atenção para o artigo dessa semana da coluna Comento seu Dinheiro. Nesta nova coluna, eu comento e esclareço os desafios financeiros dos leitores. Se você desejar, posso comentar sobre sua dúvida. Para enviar sua dúvida, você pode escrever um e-mail para mim descrevendo o problema e colocando no título: Comente meu dinheiro.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.