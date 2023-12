Planejar a aposentadoria é um desafio para a maioria dos indivíduos. Entre taxas de juros, inflação e mercado de ações, criar um planejamento financeiro pode ser algo fora de cogitação. Felizmente, regras de bolso, como a regra dos 25, oferecem uma bússola para navegar nesse labirinto.

A regra dos 25 sugere que você deveria acumular 25 vezes seus custos anuais para ter uma aposentadoria tranquila.

Nesta regra, você pode retirar 4% do seu portfólio de aposentadoria no primeiro ano, ajustando-se o valor para a inflação nos anos seguintes. Esta regra é baseada na premissa de que seu portfólio deverá durar 30 anos. Por exemplo, se você tiver economizado $1.000.000, poderá retirar $40.000 no primeiro ano, e, simplesmente, atualizar o valor a se retirar pela inflação nos anos seguintes.

Esta estratégia foi popularizada pelo estudo conhecido como "Trinity Study", realizado por três professores da Trinity University em 1998. Este estudo, feito por Philip L. Cooley, Carl M. Hubbard e Daniel T. Walz, analisou a viabilidade de várias taxas de retirada de aposentadoria ao longo de diferentes períodos.

O estudo concluiu que essa taxa de 4% é geralmente segura. No entanto, é crucial considerar fatores individuais, como estilo de vida e despesas.

Essa regra te diz quanto você precisa acumular no total para se aposentar. Entretanto, não te orienta sobre o que fazer para chegar neste montante.

Há uma forma diferente de pensar em uma regra de bolso e que te diz exatamente o que fazer.

Uma variante dessa regra envolve poupar 25% do seu salário por 25 anos, buscando um retorno real de 6% ao ano. Essa abordagem, também, tem como objetivo acumular um portfólio suficiente para se viver com sua renda atual. No entanto, há um guia sobre quanto poupar, por quanto tempo e qual retorno buscar nos investimentos.

Por exemplo, se você ganha R$ 10 mil mensais, precisa poupar R$ 2,5 mil por mês, que equivalem a 25% dessa renda, por um período de 25 anos e buscar 6% de ganho real, ou seja, acima da inflação. Assim, poderá retirar esta mesma renda de R$ 10 mil, a valores de hoje, por um período de 30 anos.

Portanto, seu objetivo é investir em ativos que conjuntamente rentabilizem IPCA+6% ao ano.

Estes métodos, embora simplificados, destacam a importância do planejamento e da disciplina financeira.

Economizar uma parcela significativa do salário e investir sabiamente são fundamentais. Tais estratégias, apesar de não garantirem resultados, oferecem um caminho tangível para a segurança na aposentadoria.

Em resumo, enquanto a regra dos 25 oferece um guia para o montante necessário a acumular, a variante dos 25% de economia do salário por 25 anos tem a vantagem de te dar além de um prazo de acumulação, uma meta mensal a ser alcançada e um objetivo de retorno.

Ambas sublinham a necessidade de um planejamento financeiro prudente e personalizado. Consultar um assessor de investimentos ou planejador financeiro pode ajudar a adaptar essas regras à sua situação específica.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

