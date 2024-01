No universo dos investimentos, usualmente, a maioria age antes de planejar e não sabe como monitorar, o que leva a frustrações. No mundo dos negócios, o sucesso muitas vezes depende da capacidade de adaptação e melhoria contínua. Uma ferramenta poderosa para alcançar isso é o método PDCA (Plan-Do-Check-Act), amplamente utilizado por consultores empresariais para otimizar processos e projetos. Surpreendentemente, essa mesma metodologia pode ser extremamente útil no universo dos investimentos, ajudando investidores a melhorar seus resultados e minimizar riscos.

Descubra como o Método PDCA, consagrado no mundo empresarial, pode revolucionar sua estratégia de investimentos e maximizar seus retornos financeiros. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

O método PDCA é um ciclo iterativo de quatro passos usado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. Ele é composto pelas etapas:

Plan (Planejar): Definir objetivos, identificar problemas e planejar ações.

Do (Executar): Implementar as ações planejadas.

Check (Verificar): Monitorar e avaliar os resultados das ações em comparação com os objetivos esperados.

Act (Agir): Tomar medidas com base no que foi aprendido na fase de verificação para aprimorar continuamente o processo.

Este enfoque é antigo. Foi introduzido na década de 1950 pelo estatístico William Deming, é um método iterativo utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. Inicialmente empregado em empresas, seu uso foi estendido a outras áreas, inclusive nos investimentos.

Esta é uma ferramenta para estruturação do processo de investimento de forma a permitir que você investidor dê um salto de profissionalização na gestão de sua carteira de investimentos.

Embora muitas vezes não use o mesmo nome, gestoras de grandes fortunas já adotam o mesmo ciclo iterativo. E há razões para isso. A aplicação do PDCA em investimentos é vital por duas razões:

- Melhoria contínua: O PDCA incentiva uma abordagem disciplinada e baseada em dados. Por exemplo, ao analisar um investimento potencial (fase de Planejamento), um investidor pode identificar indicadores chave de desempenho e usar esses dados para tomar decisões informadas (fase de Execução). A análise regular desses indicadores (fase de Verificação) permite ao investidor reagir a mudanças no mercado e otimizar a estratégia de investimento (fase de Ação).

- Prevenção de Decisões Impulsivas: Investidores muitas vezes tomam decisões precipitadas baseadas em emoções ou tendências de curto prazo. O PDCA, com seu ciclo contínuo e sistemático, ajuda a mitigar essas reações impulsivas, pois cada decisão é baseada em uma análise cuidadosa e em uma estratégia pré definida.

As etapas têm uma ordem e ocorrem sucessivamente. No contexto dos investimentos, este método pode ser descrito da seguinte forma:

- Planejar: O primeiro passo é definir claramente seus objetivos financeiros, de risco e restrições particulares. Isso pode incluir metas de retorno, liquidez, horizonte de tempo e tolerância ao risco. Nesse momento, também é importante entender as diferentes classes de ativos e como elas se encaixam em sua estratégia.

- Executar: Depois de definir sua estratégia, é hora de executá-la. Isso significa alocar recursos nas diferentes classes de ativos escolhidas e realizar os investimentos conforme o planejado.

- Verificar: Nesta etapa, o investidor deve monitorar o desempenho dos investimentos. Isso envolve comparar os resultados reais com os objetivos definidos na fase de planejamento e identificar quaisquer desvios ou oportunidades de melhoria.

- Agir: Por fim, com base na análise realizada na fase de verificação, o investidor deve ajustar sua estratégia. Isso pode incluir rebalancear o portfólio, mudar a alocação de ativos ou modificar a abordagem de investimento.

Os gestores de grandes fortunas empregam esta metodologia, pois entendem que a ausência do PDCA em investimentos pode levar a três falhas que seriam danosas ao patrimônio de seus clientes:

- Falta de Direção Estratégica: Sem um plano claro (fase de Planejamento), os investimentos podem se tornar aleatórios e desconectados dos objetivos financeiros do investidor. Isso pode levar a uma alocação de ativos ineficaz e a um desempenho abaixo do ótimo.

- Reações Tardias a Mudanças de Mercado: A ausência de monitoramento regular (fase de Verificação) pode resultar em falha em responder a tempo a mudanças importantes no mercado, perdendo oportunidades de maximizar ganhos ou minimizar perdas.

- Decisões Emocionais: Sem um processo estruturado para revisão e ajuste (fase de Ação), os investidores podem se tornar vulneráveis a tomar decisões baseadas em emoções, como medo ou ganância, em vez de análise racional.

A aplicação do método PDCA nos investimentos é uma estratégia poderosa que alinha a disciplina e a estrutura dos negócios ao mundo financeiro pessoal.

Ele oferece uma abordagem sistemática e baseada em dados para a tomada de decisões de investimento, essencial para maximizar os resultados e minimizar os riscos. Ao adotar este método, os investidores podem se equipar melhor para navegar no dinâmico e muitas vezes imprevisível mundo dos investimentos. Seu assessor de investimentos pode te ajudar com a estruturação e aplicação da metodologia.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.