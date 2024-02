A maioria das pessoas trata o dinheiro que guarda como um recurso para aposta. Não é à toa que as apostas online façam tanto sucesso. Muitos acreditam que essa é a forma de se investir. Seguindo esta metodologia, o foco é procurar um ativo para fazer uma aposta. Entretanto, como em qualquer jogo, quem ganha no longo prazo é sempre a casa.

André Arantes trabalhando em seu planejamento financeiro. - Claudia Arantes

Semanalmente, recebo e-mails solicitando dicas de quais as melhores ações, fundos imobiliários, ou outra aplicação para investir. Esse é o comportamento de jogo. Talvez você ache que estou exagerando. Então, vou te dar outro exemplo.

Há um site chamado Also Asked que reúne as principais perguntas que são feitas no Google sobre um tópico. Quando selecionamos o assunto "investimento" neste portal, observa-se que grande parte das perguntas tem um foco no jogo. Ou seja, o que deve ir melhor em 2024, onde investir para ter retorno rápido ou onde investir para ganhar mais.

Sem dúvida ganhar muito e rápido é sempre melhor. Entretanto, se esse é seu objetivo, deve entender que corre o risco de perder muito e, também, de forma rápida.

Esta visão sobre os investimentos ocorre porque a maioria das pessoas não sabe o que fazer ou por onde começar. Você leitor vai entender quais devem ser estes passos.

Já vimos nos últimos artigos que o planejamento é o primeiro passo na metodologia PDCA. Entretanto, o que temos de fazer neste planejamento?

Esta etapa de planejamento envolve alguns passos.

O primeiro e mais importante deles é detalhar seus objetivos.

Quando falo de objetivo, ainda não me refiro à meta de retorno. Mas, ao seu real objetivo em investir.

Se você abdica do prazer de consumir hoje, tem de ter uma razão e essa não pode se basear em um jogo ou em uma simples rentabilidade. Se for apenas por esta razão, você, provavelmente, não vai ter vontade de poupar no mês seguinte, pois ou vai se frustrar com o retorno do jogo, ou simplesmente perde o interesse em poupar.

O primeiro passo é parar e refletir sobre o que mais importa para você no futuro.

Não precisa e nem deve ser uma única meta longa e difícil. Por exemplo, a de atingir a independência financeira.

Você pode ter metas curtas e mais factíveis e que te darão prazer no curto prazo. Por exemplo, fazer uma viagem internacional no próximo ano. Pagar por um curso de pós-graduação em 3 anos.

Mas, também deve estabelecer aquelas mais longas e difíceis como a de se aposentar mantendo seu padrão de vida.

Crie uma planilha com metas e datas para cada uma delas. Você pode separar as metas ao longo dos anos. Eu chamo este passo de criação do plano de metas.

Apesar de ser um passo muito importante, ele é desconsiderado. A maioria não entende sua relevância.

Existem duas razões simples que justificam a relevância.

Ao determinar uma razão e prazo, fica muito mais fácil para você fazer o sacrifício de abdicar de consumo hoje. Você passa a saber com o que está se comprometendo.

A segunda razão é a de poder estabelecer os outros passos necessários na construção de seu planejamento financeiro.

Assim, reflita neste fim de semana e construa seu plano de metas. Comece com o que você gostaria de conquistar no próximo ano, depois no seguinte e continue até os seus 95 anos pelo menos.

A construção desse plano de metas vai te fornecer o que é necessário para darmos o próximo passo na evolução de seu planejamento financeiro.

