A decisão entre alugar ou comprar um imóvel representa um dos dilemas mais comuns e complexos na vida financeira de muitos indivíduos. O cerne dessa indecisão muitas vezes reside na dificuldade de relacionar o custo do aluguel com o preço de aquisição de um imóvel, deixando muitos incertos sobre qual opção seria mais vantajosa economicamente. Para auxiliar nesse dilema, a regra dos 200 surge como um método eficaz, simplificando a maneira de comparar esses dois cenários financeiros e fornecendo um critério para tomar uma decisão mais fundamentada.

A falta de uma regra quantitativa simples faz com que critérios emocionais dominem a decisão de compra de imóveis. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress, COTIDIANO) - Folhapress

Além das considerações puramente financeiras, a decisão de comprar um imóvel é frequentemente influenciada por fatores sociais e emocionais.

A posse de um imóvel é comumente associada ao sucesso pessoal e estabilidade, exercendo um forte apelo emocional e social. Essa percepção pode levar muitos a buscar a compra de um imóvel como uma forma de validação social, resultando frequentemente na entrada em financiamentos onerosos.

Tais compromissos financeiros podem tornar a aquisição de um imóvel inviável economicamente, especialmente quando não se consideram completamente as implicações financeiras de longo prazo dessa decisão.

Atualmente, o custo efetivo para financiamento de um imóvel, somado à TR, é próximo de 13% ao ano nos principais bancos. Isso equivale a uma taxa de IPCA+8,6% ao ano. Não preciso nem falar que o investidor vai pagar por mais de dois imóveis com esta taxa de juros e vai ter apenas um imóvel no fim do financiamento.

Portanto, é muito importante planejar bem a compra para que o aspecto emocional não suplante a razão. Neste sentido, a regra abaixo simplifica a decisão entre alugar e comprar.

A regra dos 200 orienta que se multiplique o valor do aluguel mensal por 200 para comparar diretamente com o preço de compra do imóvel.

Importante destacar que nessa comparação, deve-se considerar exclusivamente o custo do aluguel, sem incluir despesas adicionais como condomínio e IPTU, que são inerentes tanto à condição de locatário quanto de proprietário.

Se o resultado dessa multiplicação for menor que o preço de compra, teoricamente, comprar o imóvel não seria vantajoso. Caso contrário, alugar se apresenta como a opção mais econômica.

Para exemplificar, suponhamos que você encontrou um imóvel cujo aluguel mensal seria de R$ 2.000 e o valor para aquisição de R$ 500 mil. Multiplicando o valor do aluguel por 200, obtemos R$ 400.000. Como o preço de compra do imóvel é superior a R$ 400.000, a regra sugere que alugar seria mais benéfico financeiramente.

A regra tem como premissa que os imóveis na média se valorizam próximo do IPCA. E isso é o que tem ocorrido nos últimos anos.

Evolução do Índice de preços de Imóveis do FipeZap e do IPCA, com base 100 em 2011. - Michael Viriato

Veja no gráfico acima a evolução do índice de preços de vendas de imóveis, medido pelo FipeZap, e o IPCA desde 2011. Avaliando a valorização imobiliária através de dados fornecidos, observa-se que a tendência é que a valorização média dos imóveis acompanhe a inflação, medida pelo IPCA.

Isso sugere que, é possível comparar o investimento em imóvel com aplicações referenciadas ao IPCA. Nesse sentido, a taxa de aluguel pode ser equiparada à taxa de juros real que se ganha em aplicações de renda fixa.

Nesse momento, para simplificar, não vou abordar os aspectos de impostos que são desfavoráveis para o imóvel.

Assim, a compra de um imóvel deve ser considerada com base em uma análise detalhada e criteriosa, tratando-a como qualquer outra decisão de investimento.

Diversificar os investimentos e manter uma reserva financeira aplicada de forma disciplinada em opções como CDBs rendendo IPCA + 6% ao ano pode, em muitas situações, ser mais benéfico do que comprometer-se com a aquisição financiada de um imóvel.

A regra dos 200 é proveniente desta possibilidade de investimento. O multiplicador 200 é o resultado da inversão da taxa de 0,5% ao mês que equivaleria a 6% ao ano.

Em resumo, enquanto a compra de um imóvel pode oferecer segurança emocional, social e um símbolo de sucesso para alguns, é crucial avaliar essa decisão com um olhar crítico e financeiro. Ferramentas como a regra dos 200 podem ajudar nessa avaliação, mas cada indivíduo deve considerar suas circunstâncias únicas, objetivos de longo prazo e opções de investimento antes de tomar uma decisão tão significativa.

