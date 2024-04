Há um ditado chinês atribuído a Confúcio que diz: "quem ouve, esquece… quem vê, lembra… mas quem faz, aprende!". Quantas vezes você já ouviu sobre a importância de se fazer um bom planejamento financeiro? A maioria das pessoas não entende a relevância dele e só percebe quando já é tarde. Este princípio destaca que a verdadeira compreensão do planejamento financeiro só é alcançada por meio da prática direta e ativa.

Planejar cada aspecto de suas finanças pode parecer tedioso ou até intimidador, mas os benefícios de tal prática são inegáveis. - Kawee/Adobe Stock

Quem nunca adiou a criação de um planejamento financeiro pessoal, preferindo lidar com as finanças dia após dia, ao invés de montar um plano estruturado? Esta postergação pode parecer uma solução no curto prazo, mas, a longo prazo, pode levar a desafios financeiros significativos, como dívidas acumuladas, falta de recursos para emergências ou a insuficiência de recursos para a aposentadoria.

Foi exatamente essa última consequência que presenciei esta semana. Não foi a primeira vez, mas sempre choca.

O investidor que eu conversei tinha um certo volume financeiro. Ele possuía cerca de R$ 2 milhões em aplicações e um imóvel próprio. A soma parece grande, mas não frente a seus custos. Com uma despesa mensal de R$ 25 mil, a maior probabilidade é que seus recursos acabariam antes do fim de sua vida.

Se ilude quem acha que pode viver ganhando mais de 1% ao mês sem risco. Isso foi algo que ocorreu no ano passado, mas já não existe.

Anunciar a alguém que ele não tem recursos o suficiente para manter o padrão de vida, quando não tem mais fonte de receita e não consegue mais poupar, não é agradável. A feição dele era meio que desespero e descrença. Por fim, entendeu que precisava cortar custos, mas isso significaria abdicar de prazeres que ele achava que tinha lutado a vida inteira para ter.

Planejamento financeiro pessoal é um processo contínuo de gestão das suas finanças, onde você identifica suas fontes de receita, analisa seus gastos e estabelece estratégias para alcançar objetivos financeiros específicos. Este planejamento não é apenas sobre economizar dinheiro, mas sim sobre otimizar como esse dinheiro é gasto, poupado e investido ao longo do tempo. Deve iniciar de cedo para que não ocorram frustrações futuras.

A importância de um planejamento financeiro eficaz é evidente. Ele permite que você tenha controle total sobre suas finanças, minimiza o estresse financeiro, melhora a qualidade de vida e assegura que você tenha recursos para enfrentar imprevistos. Além disso, um bom planejamento ajuda a alcançar metas de longo prazo, como a compra de uma casa ou a aposentadoria tranquila.

Um planejamento financeiro pessoal deve incluir alguns elementos chave: definição clara de metas financeiras, um orçamento detalhado, um plano de investimentos, uma estratégia para pagamento de dívidas e uma análise sobre aplicações futuras.

Para começar, o primeiro passo é realizar um diagnóstico financeiro pessoal. Liste todas as suas fontes de renda e todas as suas despesas regulares. Este levantamento inicial proporcionará uma visão clara do fluxo de caixa mensal e identificará onde é possível cortar custos ou realocar recursos para poupança e investimento. A partir daí, defina metas realistas de curto, médio e longo prazo e elabore um orçamento que respeite esses objetivos.

Assim como a sabedoria antiga nos ensina que a verdadeira compreensão vem da ação, planejar suas finanças é um processo que transforma teoria em realidade prática. Embora a ideia de planejar cada aspecto de suas finanças possa parecer tediosa ou até intimidadora, os benefícios de tal prática são inegáveis. Ter um planejamento financeiro pessoal não só o coloca no controle de seu presente financeiro, mas também pavimenta o caminho para um futuro mais seguro e próspero.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

