Em momentos como o que vivenciamos, em que o mercado de ações cai, é comum ouvir a frase: "não me importa o preço, mas apenas o dividendo". De fato, quando o assunto é investimento, muitos de nós buscamos maneiras de garantir uma renda extra. E uma das estratégias mais populares é investir em ações que pagam dividendos. Afinal, quem não gosta de receber uma parcela dos lucros de uma empresa direto na conta? Porém, focar apenas nos dividendos pode esconder alguns perigos. Vamos entender por quê.

Primeiro, vamos esclarecer o que são dividendos. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna um pequeno dono dela. Se a empresa lucrar, ela pode decidir dividir parte desses lucros entre os acionistas na forma de dividendos. É como se você recebesse uma recompensa por ser sócio. Existem diferentes tipos de dividendos, mas o mais comum é aquele que recebemos periodicamente, como um "salário extra".

Agora, aqui está o ponto crucial: focar apenas nos dividendos pode ser uma armadilha perigosa.

Poucos entendem a dinâmica do pagamento de dividendos. Considere uma ação que vale R$ 100. Quando ela paga R$ 10 em dividendos, o preço da ação é ajustado no mercado. Assim, no momento seguinte, você continua tendo R$ 100 no total. Deste valor, R$10 vão para seu bolso, mas o preço da ação passa a ser de R$ 90. Portanto, se o preço não voltar a subir, não houve ganho algum.

Além disso, mesmo que uma empresa pague bons dividendos, o preço de suas ações pode variar bastante. Se você não prestar atenção ao valor das ações e focar apenas nos dividendos, pode acabar perdendo dinheiro. Imagine que você comprou ações por R$ 100 cada uma, mas depois de um tempo, elas caíram para R$ 70. O dividendo pode até ser bom, mas sua perda no valor da ação pode ser muito maior.

Esse é o exemplo de algumas famosas ações pagadoras de dividendos, por exemplo, Bradesco e Cielo. Ambas sempre pagaram uma taxa de dividendos interessante ao longo do tempo. Entretanto, quem manteve estas ações ao longo dos últimos 10 anos, ganhou em dividendos e ganho de capital menos que a inflação medida pelo IPCA.

No caso do Bradesco, o retorno total com o reinvestimento dos dividendos foi equivalente a 3,7% ao ano em uma década. Cielo foi ainda pior, pois o investidor que reinvestiu os dividendos perdeu 62% do que investiu inicialmente há 10 anos. Isso mesmo, um retorno negativo. Ou seja, do que adiantam os dividendos se você perde dinheiro ou perde da inflação quando compõe todo o retorno?

Adicionalmente, os dividendos passados não são garantidos no futuro. Algumas empresas podem pagar dividendos altos por um tempo, mas isso pode não ser sustentável. Se a empresa tiver problemas financeiros, ela pode reduzir ou até cortar esses pagamentos. Então, aquele dividendo que parecia certo, de repente, desaparece.

Focar só nos dividendos significa que você pode estar deixando de lado o crescimento do valor das ações. Empresas que pagam menos dividendos podem reinvestir seus lucros para crescer e valorizar suas ações no longo prazo. Isso pode significar que você está perdendo a chance de ver seu investimento crescer de maneira significativa.

Muitas vezes, o melhor dividendo são os juros de uma renda fixa. Lembre-se disso. Uma renda fixa que paga juros pode ser muito melhor que a promessa de dividendos. E de fato, foi isso que ocorreu nos últimos 15 anos no Brasil. Títulos públicos referenciados ao IPCA tiveram retorno total maior que o índice das maiores empresas pagadoras de dividendos da B3 quando se considera os dividendos e ganho de capital destas.

Então, como podemos investir de maneira mais segura em ações de dividendos? Antes de investir, faça uma análise completa da empresa. Olhe para o balanço, fluxo de caixa e perspectivas de crescimento. Verifique se os dividendos são realmente sustentáveis. Revise sua carteira de investimentos regularmente. As condições do mercado e o desempenho das empresas mudam. Estar atento a essas mudanças é crucial. Equilibre sua carteira entre ações que pagam dividendos e aquelas que têm potencial de crescimento. Assim, você aproveita o melhor dos dois mundos.

Investir focando apenas nos dividendos pode parecer atraente, mas é importante considerar os riscos envolvidos. A volatilidade dos preços das ações, a sustentabilidade dos dividendos e o crescimento do capital são fatores cruciais que não devem ser ignorados. Uma abordagem balanceada, diversificada e baseada em uma análise fundamentalista pode oferecer mais segurança e potencial de crescimento no longo prazo.

Lembre-se, investir é como cuidar de um jardim. Requer atenção, paciência e conhecimento. Não se deixe seduzir apenas pelos frutos (dividendos), mas cuide também das raízes (crescimento e sustentabilidade). A renda fixa, assim como o solo rico do jardim, fornece a base necessária para que as plantas cresçam saudáveis. Ela oferece estabilidade e segurança com um fluxo constante de rendimentos através dos juros. Com uma base sólida em renda fixa, seus investimentos em ações podem crescer fortes e produtivos. Assim, seu jardim financeiro será tanto estável quanto frutífero.

