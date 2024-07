Imagine que você está sentado na sala de estar, preocupado com o futuro financeiro da sua família. Você vê tantos objetivos que precisa planejar e focar seus investimentos e se pergunta: "Qual deve ser o meu foco? Quais objetivos realmente deveriam vir primeiro?" Esse dilema é comum e compreensível, afinal, o mundo dos investimentos pode parecer um território desconhecido e arriscado. Mas com um bom planejamento, é possível navegar por esse mundo com confiança.

Existem muitos objetivos financeiros importantes que você pode ter em mente ao investir. Alguns dos principais incluem aposentadoria, educação dos filhos, compra de imóvel, independência financeira, viagens e experiências, reserva de emergência, construção de patrimônio, saúde e bem-estar, apoio a pais idosos e doações e filantropia. No entanto, três desses objetivos se destacam pela sua relevância e impacto duradouro: aposentadoria, educação dos filhos e compra de imóvel.

O planejamento para a aposentadoria é crucial. Pense em como você quer viver seus anos dourados. Deseja manter o mesmo padrão de vida que tem atualmente? Para alcançar essa tranquilidade financeira, é essencial começar a investir o quanto antes. Quanto mais cedo você começar, menor será o esforço financeiro necessário, graças ao poder dos juros compostos.

Determine quanto você precisará para se aposentar confortavelmente, utilizando simuladores de aposentadoria e considerando fatores como inflação e expectativa de vida. Uma sugestão de aplicativo de planejamento completo e gratuito é o Carteira de Valor. Escolha investimentos de longo prazo, como títulos e produtos de renda fixa referenciados ao IPCA, públicos e privados, e de preferência, isentos de IR. Este é um plano de longo prazo, que deve ser mantido por vários, até que você atinja a idade desejada para se aposentar.

Investir na educação dos filhos é outro objetivo importante. Você já pensou em como garantir que seus filhos tenham acesso às melhores oportunidades educacionais? Este é um investimento que não apenas molda o futuro deles, mas também proporciona tranquilidade para você, sabendo que está oferecendo o melhor possível.

Comece o quanto antes a poupar para a educação dos seus filhos. Calcule os custos com base nas escolas e universidades de sua preferência e escolha investimentos que combinem segurança e rentabilidade, como títulos do tesouro, CDBs ou fundos de investimento de renda fixa. Este planejamento pode variar conforme a idade dos seus filhos, mas geralmente, pode ser um plano de médio a longo prazo, durando de 10 a 20 anos.

Outro objetivo que muitos desejam alcançar é a compra de um imóvel. Já imaginou como seria ter sua casa própria, sem depender de aluguel? Este é um sonho para muitos brasileiros e exige um planejamento financeiro cuidadoso para se tornar realidade e não cair na armadilha do financiamento.

Defina o valor do imóvel desejado e comece a poupar para o pagamento da entrada e dos custos adicionais, como taxas de escritura e mudanças. Considere investir em opções de médio prazo que ofereçam uma boa rentabilidade e de preferência referenciados ao IPCA. Dependendo do valor do imóvel e da sua capacidade de poupança, este plano pode levar de cinco a dez anos para ser concretizado. Lembre-se que é melhor poupar e ganhar os juros do que financiar e pagar os juros a terceiros.

Para aqueles que não se apegam a possuir um imóvel, podem trocar este objetivo pelo de planejar sua independência financeira mais cedo.

Por que esses objetivos são tão importantes? Porque eles cobrem as principais áreas de sua vida que necessitam de segurança e estabilidade financeira. Sem um planejamento adequado, você pode se encontrar em situações de vulnerabilidade, comprometendo seu bem-estar e o de sua família.

Ao pensar nos seus objetivos financeiros, pergunte-se: tenho um plano para a aposentadoria? Estou garantindo um futuro educacional sólido para meus filhos? Estou me preparando para a compra de um imóvel? Planejar-se para esses três grandes objetivos não apenas lhe proporciona segurança, mas também paz de espírito. Afinal, investir não é apenas sobre multiplicar dinheiro, mas sobre proteger e garantir um futuro tranquilo e seguro para você e sua família. Comente aqui quais são os três objetivos mais importantes para você.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

