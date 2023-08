Na próxima terça-feira (29), um grupo de empresários luso-brasileiros, entusiastas da história do Brasil iniciará uma jornada que deveria ter sido realizada no ano passado, quando foram comemorados os 200 anos da Independência do país, mas que por vários motivos acabou se tornando um marco que vai encerrar as celebrações às vésperas do seu 201° aniversário.

O projeto Heróis Portugueses do Brasil, desenvolvido desde 2012 pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil sairá de Belo Horizonte para revisitar os passos de Dom Pedro 1° que precederam a Independência. O grupo passará por 24 cidades, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tendo o final da jornada previsto para o dia 6 de setembro no exato lugar do grito que confirmaria o desligamento da coroa portuguesa.

Trecho da Calçada do Lorena, no Parque Caminhos do Mar, em São Paulo - Divulgação

A expedição "200 Anos - Os Caminhos da Independência do Brasil" será a terceira edição do projeto. Nas duas primeiras, realizadas pelo patrono e idealizador da empreitada, Antonio Bacelar Carrelhas, abordaram, em 2015, a história de Pedro Teixeira, que demarcou a maior parte da Amazônia hoje pertencente ao território brasileiro, e, em 2017, a de Martim Soares Moreno, figura fundamental para impedir que os franceses e holandeses dominassem o nordeste do país.

Cada expedição inclui a distribuição de um livro para alunos das escolas públicas de ensino fundamental das cidades por onde o grupo passa, abordando o tema em linguagem didática e, em alguns centros selecionados, uma intervenção teatral reproduzindo os pontos altos da história contada.

"É muito legal ver a criançada se envolvendo e participando das apresentações, interagindo e conhecendo um pouco mais de nossa história", conta Vittorio Lanari Júnior, porta-voz do projeto.

Alunos do ensino fundamental participam de palestra sobre figuras portuguesas da história do Brasil - Divulgação

O objetivo da expedição, explicam os organizadores, além de reconhecer o território brasileiro, é integrar o conhecimento lusitano e brasileiro, destacando os portugueses que tiveram papel de relevo na história do Brasil e que nem sempre são reconhecidos na historiografia.

A jornada será realizada principalmente em uma van que sairá de Belo Horizonte, no sentido inverso ao que D. Pedro fez quando saiu do Rio de Janeiro para tentar debelar uma rebelião, passando por Ouro Preto, Tiradentes, São João Del Rei, Barbacena, Petrópolis, Rio de Janeiro e finalmente São Paulo. No caminho, serão incluídas algumas visitas a fazendas históricas onde o futuro imperador se hospedou com sua comitiva no então difícil percurso, além de caminhadas por trechos como a Calçada do Lorena, no parque Caminhos do Mar, em São Paulo.

Ao longo da expedição será realizado também um registro, em audiovisual, com o histórico dos caminhos percorridos, mostrando a interação com a comunidade de cada localidade, palestras educativas, e distribuição de livros didáticos.