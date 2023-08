A noite trouxe a manhã, livro de Alberto Tassinari e Mariana Tassinari - reprodução

Neste domingo, trago pai e filha em um diálogo extremamente afinado em seu primeiro livro publicado juntos. "A noite trouxe a manhã", de Mariana Tassinari, artista plástica e Alberto Tassinari, crítico de arte. tráz um conjunto de encontros poéticos entre coisas e tempos, lapsos e vestígios do acervo de três gerações da família.

"A noite trouxe a manhã", publicado pelo "Fotô Editorial" surgiu de várias colagens da Mariana enviadas ao pai para que ele pensasse a possibilidade de acrescentar alguns textos a elas. Não textos de crítica, mas literários. Para editar as imagens e criar os textos, Alberto criou algumas regras, dentre elas escolher 34 imagens a partir da série de Fibonacci em que cada número é formado pela soma dos dois anteriores. A vantagem da série vem de dois números seguidos dela estarem numa proporção áurea, a qual facilita muito a junção das partes. Outra regra foi não criar textos de sua própria autoria, mas utilizar fragmentos de textos de outros autores, em geral poetas.

A narração foi pensada como um périplo, onde o narrador se perde e depois de vaguear por terra, mar e de novo terra volta ao início: a manhã que surgirá, fez-se noite e, ao final, volta novamente dia. Os versos escolhidos por Alberto vão de Homero a contemporâneos, em consonância com as colagens com um fundo histórico ou antigo e objetos e fotos mais recentes, de coleções pessoais da Mari. Se a relação entre textos e imagens é algo arqueológica, a do livro todo também. Como um atlas da vida ordinária das coisas, o leitor encontrará um mapeamento preciso de tudo o que está contido nas colagens, bem como manchas gráficas que bem poderiam ter sido deixadas pela existência das coisas no rastro de suas histórias.

