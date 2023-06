São Paulo

Em quais vestibulares você foi aprovado? Quais concursos públicos você já prestou? Quais são os sites mais importantes em que seu nome é citado? Quais são os nomes mais ligados ao seu na web?

Essas e outras perguntas podem ser respondidas em alguns poucos segundos pelo buscador WebMii, que vasculha a internet para reunir todas as informações públicas disponíveis a respeito de uma pessoa. Ou, como resumem usuários do TikTok, o site diz "tudo sobre você na internet".

Meyrele Nascimento/Sou Ciência

Quanto mais tempo passamos online e quanto mais a sociedade se digitaliza, mais rastros nossos são deixados por aí —um perfil antigo numa rede social obsoleta, um post naquele blog hoje empoeirado, uma convocação para a segunda fase da Fuvest, etc. —muitas vezes sem nos darmos conta, essas informações ficam pulverizadas pela rede.

O WebMii afirma ter o objetivo de nos dar mais controle sobre esses dados ou, ao menos, a consciência de que eles estão por aí. Enquanto "dar Google" em si mesmo, o chamado "egosearch", pode ser uma tarefa dispendiosa, pelo tempo que leva para reunir os links que realmente interessam, o WebMii corta o caminho e facilita a tarefa, agregando em uma só página os principais sites, redes sociais e menções.

No caso de nomes comuns, o buscador permite a adição de palavras-chave, como a profissão exercida. A ferramenta também cria, através de seu algoritmo, uma ordem de importância, destacando os sites de acordo com sua relevância.

No TikTok, alguns internautas testaram e descobriram até coisas que não sabiam a respeito de suas vidas. @luisaachavess, por exemplo, descobriu pelo WebMii que, há dez anos, foi aprovada em nutrição na UFPB (Universidade Federal da Paraíba). Já @joaovitorlli descobriu-se um quase estudante de medicina.

Casos como os deles se replicam na rede, em especial em vídeos que usam o áudio "me ferrei, amigos e amigas", na voz de Estevão Ferreira.

O #Hashtag também testou o buscador, usando nomes de repórteres da editoria de Interação da Folha, e o de pessoas famosas, como Anitta e Neymar.

No caso dos jornalistas, alguns foram identificados como repórteres do jornal, tendo seus cargos, fotos e local de trabalho atuais assinalados logo no topo da página gerada pelo WebMii, com informações retiradas da rede Linkedin. Outros, embora também tenham seus perfis nessa rede, não tiveram essa correspondência feita pelo buscador.

O WebMii também foi capaz de apontar os perfis dos jornalistas em outras redes sociais (um deles teve seu perfil no Twitter, no Instagram, no Linkedin e no Facebook corretamente hiperlinkados). Além disso, de maneira geral, o buscador foi capaz de selecionar e hierarquizar os principais trabalhos de cada um.

Além das reportagens, vídeos e publicações no jornal, o WebMii também encontrou produções anteriores, como trabalhos de conclusão de curso ou artigos e atividades acadêmicas, como participação em congressos.

Para pessoas famosas, tanto Anitta quanto Neymar esbarram em um limite da ferramenta: é preciso um nome e ao menos um sobrenome para que ela funcione, diferente do Google, que permite qualquer tipo de combinação.

Buscando pelo nome de registro da cantora, no entanto, o buscador é capaz de perceber que Larissa de Macedo Machado é Anitta, assim como sabe que Neymar da Silva Santos Júnior é o jogador de futebol. Pelo fato do perfil de Neymar estar desatualizado no Linkedin, o WebMii entende que ele ainda atua no Santos Futebol Clube.

Para ambos, as páginas entendidas como mais relevantes são Wikipedia e JusBrasil.