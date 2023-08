Brasília e São Paulo

Assistir a pousos e decolagens de avião costuma ser um evento em aeroportos e seus arredores. Quanto menor a cidade, mais raros os voos, e maior é a expectativa a cada aeronave.

É o caso de Tabatinga (AM), cidade de 66 mil habitantes localizada na tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia, que possui poucos voos semanais. Um vídeo feito por uma moradora viralizou ao mostrar como a população local vê a partida dos aviões.

O aeroporto não possui grades e a pista fica a poucos metros da rua, o que proporciona uma experiência única, com direito a tempestade de terra no rosto de uma plateia composta apenas por pessoas em motos —e direito a tchauzinho do piloto.

Isabelle Viana, de 26 anos, foi quem gravou. Ela descobriu recentemente, ao passar na região a trabalho bem na hora de uma decolagem, que as pessoas se reúnem ali diariamente.

"Resolvi gravar o vídeo porque achei a experiência icônica, tanto pela vista privilegiada que temos do avião decolando, quanto pela situação engraçada de as pessoas levarem aquele vento forte com terra, chegando às vezes até a tropeçar. As pessoas ficam rindo e se divertem com esse momento", conta, em entrevista ao #Hashtag.

Ela, então, teve a ideia de fazer o vídeo. "A simplicidade e a alegria dessa experiência me fascinaram. Queria compartilhar com meus seguidores", conta Isabelle, que mora há três anos em Tabatinga e é natural de Campo Grande (MS).

O vídeo já está com 35 mil curtidas no Instagram. "Fiquei muito feliz por esse vídeo ter alcançado tantas pessoas. Me senti como um veículo levando um pouquinho da realidade de uma cidade fronteiriça e da vida simples que levamos aqui diretamente para as pessoas que estão vivendo em outros lugares do Brasil, principalmente em grandes centros".

Além de ver o avião partir, Isabelle recomenda o pôr do sol na beira do rio Amazonas e apreciar a culinária local, com pratos típicos da Amazônia brasileira, peruana e colombiana.

"Eu amo Tabatinga. É uma cidade pequena, mas com muitas coisas boas para oferecer", finaliza.