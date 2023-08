São Paulo (SP)

"Putin é muito sortudo, todos os seus inimigos morrem em acidentes". É assim, com ironia e piadas sobre a fama de impiedoso do presidente russo Vladimir Putin, que internautas brasileiros repercutem a queda do avião de Ievguêni Prigojin, líder mercenário que desafiou o presidente russo e a cúpula militar da Rússia promovendo um motim em junho.

Prigojin está na lista de passageiros da aeronave e, segundo a TV Rossia 24, todos a bordo morreram, incluindo o fundador do Grupo Wagner.

A aeronave caiu nesta quarta (23) na região de Tver, na Rússia. Segundo o Ministério das Situações de Emergência, havia três tripulantes e sete passageiros no avião, incluindo o líder do grupo mercenário que atuou na Guerra da Ucrânia ao lado da Rússia.

Não há, até o momento, explicações oficiais para a queda ou indícios que apontem o envolvimento direto de Putin ou do Estado russo no episódio. Nas redes, entretanto, predominam rumores sobre as possíveis implicações do líder russo, conhecido por ter inimigos políticos e desafetos envolvidos em mortes violentas e misteriosas.

Os termos Putin, Rússia, Acidente e Prigozhin foram alçados aos mais comentados no X, ex-Twitter, com milhares de menções na rede. O assunto ocupa cinco posições entre os dez mais discutidos da redes.

"Geórgia querendo entrar na OTAN; Rússia invade a Geórgia. Ucrânia querendo entrar na UE; Rússia invade a Ucrânia. Prigozhin tenta golpe; cai o avião de Prigozhin. Não dá para reclamar da didática impecável do Putin", comentou um internauta.

Alguns internautas replicam vídeo de entrevista de Putin, concedida em 2018, em que afirma considerar a traição algo imperdoável.

