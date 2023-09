Buenos Aires

Acabou o amor. Essa tem sido a realidade de casais de celebridades nos últimos dias no Brasil. Depois de toda a polêmica do término de Luísa Sonza e Chico Moedas na semana passada, esta semana começou com duas separações impactantes.

Primeiro, dos cantores Gustavo Mioto e Ana Castela, que estavam juntos havia apenas três meses: "Tempos e vontades diferentes", disseram.

Poucas horas depois, veio a notícia mais bombástica. Os cantores Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim depois de 24 anos juntos, sendo 15 casados.

Ainda deu tempo de, também nesta segunda-feira (25), a cantora Paula Fernandes anunciar o rompimento do namoro de quatro anos com o empresário Rony Cecconello.

O #Hashtag fez um compilado de memes sobre o assunto, que está entre os mais comentados do X, o antigo Twitter.



Há "cobranças" até para o governo Lula, que prometeu o Ministério do Namoro, mas entregou o Ministério do Divórcio.

Ato em frente dos quartéis.

Na semana passada, só se falava do término de Luísa Sonza e Chico Moedas, que agora virou passado.

Rinha de separação.

A bruxa está solta.

Impossível passar incólume a essa notícia.

Achamos um culpado.

Piadas infames.

Sandy se separou duas vezes.

Ou três, dependendo do contexto.

Haja convidado no Mais Você, da Ana Maria Braga.

Não está honrando a letra.

Importante reflexão.

Amor líquido.

Um dia de sofrimento.

O que está acontecendo?

Notícia lá fora.

O mundo dos solteiros possui vários termos novos.

Término de William Bonner e Fátima Bernardes também deixou o Brasil incrédulo.