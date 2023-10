São Paulo (SP)

Imagens que imitam a estética das animações da Disney Pixar tomaram as redes sociais nas últimas semanas. Numa trend, usuários anônimos, celebridades e até políticos têm se metamorfoseado nos personagens bochechudos do estúdio americano utilizando inteligência artificial (IA).



A corrente pode ser acompanhada principalmente no X, o antigo Twitter, e no Instagram. As publicações trazem ainda pôsteres de novela, filmes, álbuns musicais e fotos de locais turísticos modificados por ferramentas como a Microsoft Bing, o DALL-E, o Midjourney e o Stable Difusions.



O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), a cantora Ivete Sangalo e a atriz Sheron Menezes são alguns dos nomes famosos que entraram na onda. As animações ainda podem conter cenários personalizados que remetem ao universo das personalidades representadas.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e a deputada federal Maria do Rosário (PT), também criaram seus personagens.

Já imaginou essas novelas e filmes na Disney?

E o álbum da Luísa Sonza?

Usuários também imaginam como locais famosos de São Paulo e do Rio de Janeiro seriam representados pelo estúdio da Disney.