No começo do mês, o perfil @biasoprolol publicou no X, o antigo Twitter, um agradecimento ao criador do IlovePDF.

Para quem não conhece, é um aplicativo que faz mágica com PDFs: junta PDFs em arquivos distintos, divide PDFs em mais de um arquivo, comprime, transforma em outros formatos ou transforma arquivos de outros formatos em PDFs, dentre outras funções.

O perfil Perrengue Chique publicou o print no Instagram com a chamada: "Fale um app não muito conhecido que merece o seu beijo especial".

E então os seguidores interagiram com dicas capazes de mudar a sua vida. O #Hashtag separou dez, que vão de identificar música ambiente à divisão de contas inteligente numa viagem em várias pessoas.

CAMSCANNER

Indicado por @karolinevictori

"Um beijo especial pro Camscanner"

Trata-se de um aplicativo que escaneia qualquer documento como se fosse um scanner. O uso é muito intuitivo. Depois de logado, basta apontar a câmera para o documento que deseja escanear e clicar no ícone da câmera fotográfica. A ferramenta também ajuda a organizar os arquivos escaneados em pastas, o que facilita ainda mais a vida.

VIRA TEXTO

Indicado por @barbarasnogueira

ViraTexto (não é um app e sim um contato no WhatsApp). Você manda o áudio para esse contato, que é um bot, e ele transcreve em texto."

O número é o (31) 97228-0540. Basta salvá-lo na agenda de contato e enviar um oi.

A Take Blip, empresa responsável pela transcrição, envia então os termos de uso (que garante estarem alinhados à LGPD). Depois, é só encaminhar os áudios. A transcrição vem com alguns errinhos, mas é suficiente para você não precisar ouvir aquele áudio indesejado.

SHAZAM

Indicado por @lu_bala.bt

"Shazam, beijão"

Está num bar, num uber, numa festa e gostou da música, mas não sabe qual é? O Shazam resolve seus problemas. Basta ativar o ícone no meio da tela que ele irá identificar a canção que estiver tocando. Mas atenção: não pode ser um ambiente com outros ruídos e a música precisa estar num volume não muito baixo. Versões interpretadas ao vivo também não costumam ser captadas.

NETGUARD

Indicado por @lunna_lelis

"Netguard, que bloqueia apenas o app que você deseja. Às vezes, fico off no WhatsApp, e continuo assistindo meus memes no Instagram."

O aplicativo é útil quando precisamos nos concentrar em alguma tarefa. A @lunna_lelis usa o Netguard para selecionar quais redes sociais quer acessar, mas você pode bloquear momentaneamente todas.

BE MY EYES

Indicado por @juliamacedo.jm

"Um beijo pro app Be my eyes! Sou voluntária para ajudar pessoas deficientes visuais nas coisas do dia a dia! É só atender a ligação e ajudar! Coisas simples como "o casaco vermelho é o da direita ou esquerda?", "Qual desses cafés é o descafeinado?", "essa passagem de ônibus é pra 14 horas ou 16 horas?" Ligações de 1 minuto que podem ajudar alguém!

Este vídeo explica melhor como o Be My Eyes funciona:

GOODREADS

Indicado por @saletteribeiroo

"Um beijo para o criador do goodreads, me ajuda a encontrar ótimos livros para ler!"

ROTERIN

Indicado por @omundoparair

"Roterin cria roteiros automaticamente de acordo com a quantidade de dias e dinheiro."

Esse é para quem vai viajar e não gosta ou não tem tempo para pesquisar um roteiro. O aplicativo usa inteligência artificial e em poucos segundos o usuário pode visualizar um mapa das atrações, os valores de cada local, comprar ingressos, ver os gastos diários, o tempo médio de visitação dos pontos turísticos, restaurantes na região, entre outros.

SPLITWISE

Indicado por @vradicetti

"Splitwise é ideal para viagens entre amigos. Ninguém deve ninguém."

Viajar em casal ou com amigos é sempre aquela dificuldade na hora de fazer contas. O Splitwise (divisão sábia, em tradução livre) vai mudar para sempre sua forma de viajar. Basta você e as pessoas que irão na mesma trip criarem um perfil no aplicativo, criarem um grupo, inserirem o que cada um está gastando, e, pimba: o app automaticamente fará a divisão de quem deve quanto para quem.

DESROTULANDO

Indicado por @taysfatoski

"Desrotulando!!! Um app maravilhoso que avalia, a partir do código de barra, a qualidade de produtos alimentícios a partir de uma nota de 0 a 10 junto de um sistema de avaliação do tipo 'semáforo' aonde a nota vermelha é ruim, amarela é intermediária e a verde é um alimento mais saudável! (Ele traduz e dá essa nota a partir da tabela nutricional do produto)"

CRY ANALYZER

Indicado por @chamadodalua

"Cry analyser. Identifica o choro do bebê: se é fome, sono, desconforto…. Salvou eu e meu marido nos primeiros 40 dias de nosso bebê. Ajudava muito nos tempos de cólica, pois era difícil identificar fome, sono, cólica. Ou se era tudo junto. Ele dá em porcentagem tipo: 80% fome, 20% sono. Então íamos resolvendo aos poucos. Cólica ele dava "nervoso, irritado". Frio calor "desconforto". Ajudou muito, muito. Depois, aos dois meses, não precisamos mais."

Algumas outras respostas do post no Perrengue Chique foram na linha do humor, e valem o registro:

@escalandinho: "Todos de banco. Que função que era ir no banco né minha gente"

@humbertops1981: "Só vale apps atuais? Pq queria mandar um bjo pro criador do Nero. Saudades de montar uma coletânea e "queimar" um CD de madrugada