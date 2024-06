Florianópolis

As curtidas no X (ex-Twitter) estão, desde esta quarta-feira (12) privadas, ou seja, só o dono da conta consegue ver seus próprios likes. Antes, eles eram acessíveis para todos no perfil e também apareciam no feed de seguidores.

Em um tuíte nesta terça-feira, Elon Musk justificou a medida por ser "importante permitir que as pessoas curtam posts sem serem atacadas por fazerem isso".

O dono da rede social comemorou um crescimento nos likes nas horas seguintes, segundo dados publicados por ele mesmo.

A partir de agora, sem julgamentos ou stalkers em seus likes.

O que está levando muita gente à loucura.

Mas há alternativas!

A ocultação dos likes ocorre uma semana depois de o X liberar, oficialmente, a veiculação de conteúdo pornográfico, algo que já era comum na plataforma.

Muitos temem que conteúdos extremistas ficarão ainda mais fortalecidos.

Pornografia X extremismo.

Para o músico e ativista Bill Madden, "Elon Musk torna o botão 'Curtir' privado, dando a si mesmo e a seus colegas MAGA [Make America Great Again]-fascistas a liberdade de 'curtir' e secretamente promover quantas conspirações de extrema-direita quiserem, com ZERO responsabilidade. É assim que as democracias terminam e o fascismo autoritário floresce. A abertura é substituída pelo sigilo".

Musk, claro, foi alvo de teorias e xingamentos no X, que ganharam muitos likes anônimos.

"Curta e reposte esse tuíte se você pensa que Elon Musk é um fascista cuzão".

"Curta isso se você pensa que Elon Musk é um idiota".

Um like de Musk em 2023 foi este:

O usuário @SaeedDiCaprio "previu": "curtidas ficarão privadas depois disso".

O empresário também angariou apoio.

Presente de Dia dos Namorados.

É uma boa aposta.

Swifties em desespero.