O vice de Kamala Harris, Tim Walz, oficializou seu nome na chapa democrata na noite desta quarta-feira (21) com um discurso que ficou marcado por uma interação emocionante entre ele e um de seus filhos. "Esse é o meu pai!", foi o que Gus Walz, 17, gritou no meio da multidão, roubando a cena durante a convenção nacional do Partido Democrata, realizada em Chicago.

Ao subir no palco e embarcar de vez na corrida pela Vice-Presidência dos Estados Unidos, Tim Walz abriu o coração e falou sobre o tratamento de fertilidade que ele e sua esposa Gwen realizaram para ter filhos. Logo em seguida, ele se declarou para a família. "Hope, Gus e Gwen, vocês são meu mundo e eu amo vocês", disse. A transmissão oficial do evento mostrou os dois filhos e a esposa do candidato, e a imagem de Gus, seu filho mais novo, chorando, batendo palmas e apontando orgulhosamente para o pai não demorou muito para viralizar.

Em um recente perfil feito pela revista People sobre seu filho, o governador de Minnesota revelou que Gus tem um "poder secreto", que é como se refere às condições do adolescente: ele é neurodivergente, tem transtorno de aprendizagem não verbal, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), e um transtorno de ansiedade.

"Levou tempo, mas o que ficou claro para nós foi que a condição de Gus não é um contratempo - é seu poder secreto", escreveram Tim e Gwen em uma nota para a publicação americana. Eles ainda acrescentaram que o filho é "brilhante, hiperconsciente de detalhes que muitos de nós deixam passar, e acima de tudo, ele é um excelente filho e irmão".