Datafolha: Paes lidera no Rio com 56%, contra 9% de Ramagem e 7% de Tarcísio Motta

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mantém a liderança nas intenções de voto para sua reeleição ao cargo, aponta pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Datafolha.

Ele tem 56%, patamar semelhante aos 53% registrados em levantamento divulgado pelo Datafolha no início de julho.

Os principais adversários do prefeito também oscilaram dentro da margem de erro, invertendo as posições numéricas anteriores. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece com 9% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) tem 7%.

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-07042/2024, ouviu 1.106 eleitores de terça-feira (20) até esta quinta.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), durante inauguração da unidade oftalmológica do município - Eduardo Anizelli - 6.fev.2023/Folhapress

Atrás dos três aparecem o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), com 3%, o deputado federal Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Garcia (PSTU), com 2%, Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), com 1%.

Declararam que pretendem anular o voto 13% dos entrevistados. Outros 5% disseram não saber quem escolher.

Embora não seja idêntica à pesquisa de julho, é possível comparar os resultados. A única alteração foi a retirada do nome da deputada Dani Balbi (PC do B), que havia registrado 1% das intenções de voto, e a inclusão de Henrique Simonard (PCO), que não pontuou neste levantamento mais recente.

A principal mudança em relação ao cenário antes do começo oficial da campanha se dá no aumento da taxa de conhecimento sobre Ramagem. O levantamento aponta que 47% dos entrevistados afirmaram conhecer o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), 10 pontos percentuais acima da última pesquisa.

Ramagem enfrenta o desafio nesta eleição de ampliar sua taxa de conhecimento e, ao mesmo tempo, atrair os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Paes, por sua vez, tem conseguido avançar sobre o eleitorado bolsonarista evitando dar destaque na campanha à aliança com o presidente Lula (PT).

O prefeito é conhecido por 99% dos entrevistados e o deputado do PSOL, por 67%, ambos em patamares semelhantes ao do levantamento anterior.

Paes e Ramagem oscilaram positivamente nas menções espontâneas, levantamento em que o entrevistado declara seu voto sem que lhe sejam apresentadas as opções.

O prefeito oscilou de 28% para 31% das menções, enquanto o deputado do PL foi de 2% para 6%. Tarcísio Motta se manteve com 2%.

O candidato do PSOL leva vantagem apenas na mobilização de seu eleitorado. A nota média do grau de vontade de ir votar dos entrevistados que optaram por Tarcísio Motta é de 6,5. Entre os que declararam voto em Ramagem é de 5,9 e em Paes, 5,7. A média geral é 4,9.

O início da campanha também não alterou a avaliação da gestão Paes. A pesquisa mostra que 45% dos eleitores avaliam como ótimo ou bom o mandato do prefeito (eram 46% em julho).