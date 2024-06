Que tal um menu espanhol completo com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 99 por pessoa? Pois o restaurante Paellas Pepe (Rua Bom Pastor, 1660 - Ipiranga, São Paulo) anuncia seu Festival de Inverno com clássicos da culinária espanhola. De entrada, opções como a bisque de camarão, um caldo fino que mescla a leveza do camarão com o sabor de especiarias, e o Mejillones Y Papas fritas, uma sopa de mexilhões servida com batatas fritas (foto). A Paella valenciana del Pepe ou a Paella de la Huerta, sua versão vegetariana, são sugestões de prato principal, assim como o Puchero de la abuela (foto), cozido tradicional preparado com carnes, embutidos espanhóis, legumes e grão de bico. O Festival de Inverno acontece no jantar, até o dia 31 de julho de terça a domingo. Mais informaçnoes pelo telefone (11) 3798-7616 ou pelo WhatsApp (11) 95219-0265.

O restaurante Paellas Pepe anuncia seu Festival de Inverno - Divulgação

Para celebrar os 10 anos d'A Baianeirinha, na Barra Funda, a chef Manu Ferraz promove neste sábado, dia 29 de junho, mais uma edição de sua festa junina. O Arraiá d'A Baianeira acontece na rua Dona Elisa, 117, Barra Funda, entre 12h e 20h e terá barquinhas espalhadas pela rua que vão vender comidinhas como cachorro-quente, churrasquinho de carne, pastel de queijo e de carne, milho cozido, baião de dois, bolo de chocolate, doces típicos, pamonha, maçã do amor e canjica. Para animar a tarde, muito forró com shows de As Arrumadinhas, Felipe Sereno e Gabi Capassi, e da banda Xaxado Novo. A entrada é gratuita.

A chef Manu Ferraz promove o Arraiá d'A Baianeira na Barra Funda - Divulgação

Vai ter arraial também no rooftop do Priceless, espaço que abriga os restaurantes Abaru e Notiê. A segunda edição do Arraial no Alto do chef Onildo Rocha acontecerá no dia 7 de julho, das 13h às 19h com comidas típicas, criadas especialmente para o dia. As atrações musicais ficam por conta da cantora Mariana Aydar e do Dj Novset que promete colocar o povo para dançar. Para participar do evento, é necessário garantir o ingresso clicando aqui. Os ingressos já estão no segundo lote, que dura até o dia 30 de junho, no valor de R$ 120. Após essa data, os preços serão reajustados. O Priceless fica na Rua Formosa, 157 – Centro Histórico. Acesso seguro e exclusivo pelo estacionamento do Shopping Light.

A segunda edição do Arraial no Alto do chef Onildo Rocha acontece no espaço Priceless - Divulgação

A Chandon lançou a nova edição limitada do espumante Chandon Excellence Magnum Safra 2013. São apenas 800 unidades numeradas e com certificado assinado pelo enólogo-chefe Philippe Mével, com embalagem especial em caixa de madeira. O espumante apresenta um assemblage de vinhos de uma única safra, com 55,4% de uvas Pinot Noir e 44,6% de Chardonnay. São 50 meses em tanque, seguidos por mais 56 meses na garrafa Magnum. O resultado é uma cuvée com aromas complexos de frutas secas como amêndoas, laranja cristalizada, pão torrado, especiarias como noz moscada e mel. O lançamento pode ser encontrado no site da Chandon ao preço de R$ 665,00.

A Chandon lançou a nova edição limitada do espumante Chandon Excellence Magnum Safra 2013 - Divulgação

O Flora Bar acaba de lançar uma nova carta de coquetéis com nove autorais assinados por Chula Barmaid. Destaque para o Basilicum com vodka infusionada com maçã, calda de manjericão, suco de limão, soro de queijo azul e tuille de maça verde (R$ 57), e o Caparis Spinosa com gin, vermute noilly prat dry macerado em alcaparras, extrato salino de alcaparras e alcaparrone (R$ 66). A casa também lançou um novo menu assinado por Rubens Catarina e Vinicius Pires. O Flora Bar fica na Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista.

A Notorious Fish comemora quatro anos de existência com uma grande festa no dia 28/06, sexta-feira, das 12h às 23h30, em Pinheiros. Serão servidas sugestões especiais, como a Dupla de vieiras e o Vinagrete de Polvo em um inédito raw bar montado na varanda. Além disso, acontecerá o lançamento da Notorious Dogma Hop Lover, uma Double IPA criada especialmente para a casa. O Notorious Fish fica Ana Rua Padre Carvalho, 123, Pinheiros.

A Casa de Antonia lançou novos e reconfortantes pratos da chef Andrea Vieira como as sopas de agrião com farofa de bacon ou de abóbora, pera e gorgonzola (R$ 37), e a língua bourguignon (R$ 65), cozida no vinho com legumes. As sugestões podem ser acompanhadas por um dos 100 rótulos de vinhos da casa. O restaurante fica na Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional – entrada pela Livraria Cultura.