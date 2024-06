São Paulo

Os empresários Joesley e Wesley Batista, do grupo JBS, circulam no 12º Fórum Jurídico de Gilmar Mendes, em Lisboa, com credencial de autoridades. No evento do ano passado, eram citados na imprensa como delatores da Lava Jato.

De lá para cá, os irmãos foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Lula (integraram a comitiva presidencial na viagem à China), o que facilitou sua circulação no meio empresaria e político, como informam Marianna Holanda e Renato Machado, na Folha.

O grupo JBS aparentemente programou de forma escalonada sua entrada no principal convescote jurídico no exterior. Em 2023, Adriano Claudio Pires Ribeiro, diretor jurídico da JBS, foi um dos palestrantes (em painel sobre "Mudanças Climáticas e Desastres Naturais").

Neste ano, Luizinho Magalhães, diretor pedagógico do Instituto J&F (entidade do grupo JBS) debateu a responsabilidade social do setor privado em mesa moderada por Gilmar Mendes.

Empresário Joesley Batista, do grupo JBS, em reunião no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

Como informa o jornalista Paulo Silva Pinto na revista Poder360, desde 2021 o Instituto J&F apoia diretamente 170 escolas de ensino fundamental em São Paulo. Seus diretores são antigos funcionários da Friboi, profissionais com formação pedagógica ou oriundos de outros grupos empresariais (como Pão de Açúcar, Banco Original, BankBoston).

No fórum anterior, Joesley e Wesley almoçaram à beira-mar, no restaurante Porto Santa Maria, na praia do Guincho, região de Cascais, com o decano do STF Gilmar Mendes, o corregedor nacional Luis Felipe Salomão, o ex-presidente da OAB Marcus Vinícius Furtado Coelho e o diretor da FGV Conhecimento Sidnei Gonzalez.

Em 2017, viralizou a foto do advogado Pierpaolo Cruz Bottini, defensor de Joesley, com Rodrigo Janot num bar de Brasíia, um dia depois de o então PGR pedir a prisão do empresário.

Gilmar Mendes fez escola com o IDP. A ESMPU (Escola Superior do Ministério Público da União) e alguns tribunais estaduais firmaram convênios para intercâmbio com universidades da Europa.

Recentemente, o ministro do STF André Mendonça fundou o Instituto Iter, com plataforma de eventos e cursos. O CEO do Iter é Victor Godoy Veiga, ex-ministro da educação do governo Bolsonaro.

Parentes e amigos

No fórum anterior, a jornalista Malu Gaspar registrou no jornal O Globo que o cientista político e advogado Murillo de Aragão ofereceu um almoço em Cascais para Miguel Matos, dono do portal jurídico Migalhas. A mulher de Matos, Daniela Teixeira, era então candidata à vaga da OAB no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Um ano depois, a ministra do STJ Daniela Teixeira participa da mesa sobre "Sistemas de Justiça no Século XXI: Avanços e retrocessos". Miguel Matos é debatedor no painel sobre "O papel da mídia contemporânea na era digital", como presidente do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional.

Letícia Casado e Mateus Coutinho, do UOL noticiaram a disputa pelo "pocket show" de Toquinho no restaurante Zazah, em Lisboa, evento promovido pelo criminalista Ticiano Figueiredo, de Brasília.

O sócio investidor do restaurante é Sidnei Gonzalez, diretor da FGV Conhecimento, uma das promotoras do Fórum de Lisboa. Seu sobrinho, o advogado Thiago Gonzalez Queiroz, é o moderador da mesa sobre "Recuperação Empresarial na Economia Global". Nesse painel são palestrantes o ministro Salomão e seu filho Luis Felipe Salomão Filho, advogado.

No ano passado, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, designou Thiago Gonzalez Queiroz para consultor da Comissão Especial de Precatórios da OAB.

Salomão é ministro do STJ e coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário - FGV Justiça. Preside o Conselho Editorial da revista "Justiça & Cidadania", promotora de eventos em resortes.

O corregedor nacional é um dos palestrantes sobre o tema "Arbitragem na Economia do Crescimento". Na mesma mesa, está seu sobrinho, advogado Paulo Cesar Salomão Filho, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Brasileiro. Thiago Gonzalez Queiroz também é ligado ao STJD.