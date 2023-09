A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) criou o 1º Festival de Talentos Musicais para Pessoas com Deficiência da cidade de São Paulo. Os interessados podem se inscrever através de um formulário online, no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI2S7_LOSBCvBfaTPTjvVEDYhPNVXmCRcxYti6se_xpXY2aQ/viewform.

Para participar do concurso, o candidato tem que residir na capital, se inscrever até o dia 12 de setembro e encaminhar um vídeo no qual demonstre seu talento. A equipe da SMPED será a responsável por analisar as inscrições e entrar em contato com os selecionados.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução do cartaz do festival - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

No dia 24 de setembro, os candidatos selecionados se apresentarão na Praça das Artes, no centro de São Paulo, para o produtor musical Rick Bonadio, que escolherá um artista para ter sua música produzida e lançada pela produtora Midas Music, onde Rick Bonadio é CEO.

Bonadio também é músico, compositor, empresário artístico e já revelou, produziu e empresariou grupos como Charlie Brown Jr., Mamonas Assassinas, Titãs, Rouge, Ira! e NX Zero e Vitor Kley, além de ter trabalhado em programas de TV como jurado de realities musicais.

Confira, a seguir, o regulamento do 1º Festival de Talentos Musicais para Pessoas com Deficiência:

1. Residir na cidade de São Paulo.

2. Em caso de menor de idade, é necessária a autorização do responsável legal.

3. O candidato poderá se apresentar com uma música autoral ou outra de sua escolha.

4. Apenas uma música será produzida e lançada.

5. Apenas 1 (um) candidato será o ganhador do concurso.

6. No formulário, caso envie o link de Instagram e Facebook demonstrando o talento, é necessário que as redes estejam abertas.

Boa sorte!