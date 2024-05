Belo Horizonte e São Paulo

Culpado. Nesta quinta-feira (30), Donald Trump amargou o título de primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado pela Justiça. Ele foi considerado culpado das 34 acusações de falsificações de registros empresariais para comprar o silêncio de Stormy Daniels no contexto das eleições presidenciais de 2016. Ele teria mantido relações sexuais com a atriz pornô.

O júri composto por 12 cidadãos nova-iorquinos foi unânime em decidir pela culpabilidade de Trump, e as redes sociais também não perderam tempo em condená-lo. Não à toa, desde a leitura do veredicto, transbordaram memes estrelando o ex-presidente nas redes sociais.

Eis uma lista dos melhores, selecionados pelo #Hashtag, começando pela ironia do perfil DiscussingFilm ao publicar a notícia no seu perfil no X, ex-Twitter. "Donald Trump, estrela de 'Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York', é considerado culpado de 34 acusações criminais", diz a postagem, que se soma as mais de 2,7 milhões de publicações citando Trump na rede.

Ao que Stormy Daniels concordaria.

Críticos ao ex-presidente seguem em clima de folia.

"Stormy Daniels, obrigada por levar um (centímetro) pelo time!" seria uma tradução adequada para a postagem, que ironiza a atuação profissional da atriz e o tamanho da genitália do ex-presidente, descrito por Daniels em um livro de memórias.

Se a lei é a mesma para todos, Donald Trump concordaria com as postagens de... Donald Trump? "Lei e ordem", reforça as diversas postagens feitas pelo ex-presidente, no passado, então relembradas nas redes sociais.

"Por que Donald Trump está sendo condenado criminalmente? Porque ele cometeu crimes. Não faz nenhum sentido!"

Trump foi considerado culpado de 34 acusações o que fez com o que número fosse o centro de algumas das peças de humor que surgiram nas redes.

"Quero parabenizar Trump por finalmente ter vencido no voto popular"

"Culpado" é ruim?

"Orange Is The New Guilty"

Via memes, alguns ainda ontem cantaram a bola de que Trump afirmaria estar sendo perseguido, o que de fato ocorreu em seu pronunciamento diante da Trump Tower nesta sexta (31).

"Meu voto para meme do dia", diz o usuário John Oberlin.

"Vovô Está 'Jogando Golfe': Como Falar com Seu Filho Sobre a Prisão", uma obra de Ivanka Trump.

Um silêncio eloquente.

''Agora não se pode nem mais fraudar uns documentos por causa dos identitários", brinca outra internauta.

A decisão adiciona uma nova camada para as eleições americanas deste ano. Enquanto "dois criminosos estão diante" de RuPaul, apresentadora do reality show RuPaul's Drag Race, segundo um internauta, qual deles deverá dublar pelo seu mandato?