Acontece em 14 de outubro, sábado, no Memorial da América Latina, em São Paulo, a sexta edição do festival Sons da Rua, reunindo o melhor do hip hop e suas vertentes. Ocupando dois palcos o evento conta com mais de 35 atrações para promover mais de 10 horas de música.

Em edição histórica, o festival que já contou com a presença de Mano Brown, Emicida, Criolo, Karol Conká, Tássia Reis, Drik Barbosa, Black Alien, Filipe Ret, Rincon Sapiência e BK terá o maior lineup desde a sua criação, em 2016.

Djonga uma das atrações do festival - Divulgação

Entre os destaques do palco principal estão as apresentações de Djonga, Don L, Tasha & Tracie (participação da MC Luanna), MC Dricka, Orochi (participação de Borges), Kyan, Duquesa, Vulgo FK (participação de Ryu The Runner) e Favela Vive (ADL convida MC Marechal, Major RD, MV Bill, Kmila CDD).

Djonga, considerado um dos rappers mais populares do país por mesclar referências da cultura pop com críticas ácidas em suas composições, apresentará músicas do disco "O Dono do Lugar" (2022), no qual aborda a masculinidade opressiva imposta ao homem preto, a força das mulheres, o racismo e a família.

A dupla das irmãs gêmeas paulistanas Tasha e Tracie - Divulgação

A dupla formada pelas irmãs gêmeas paulistanas Tasha e Tracie, que possuem fortes referências negras e periféricas, carregam falas sobre empoderamento, conquista e autoestima. "TANG", "Salve", "SUV" e "Diretoria" são algumas das músicas que estarão no show. Convidada pela dupla, a MC Luanna mostra porque é conhecida por trazer para o rap e para o trap composições instigantes.

Don L uma das atrações do festival - Divulgação

Criado no rap que rola em Fortaleza (CE), o rapper Gabriel Don L dialogará com o trap funk hegemônico, revolucionando seus formatos e subvertendo criativamente sua temática gangster. O artista acaba de lançar uma versão remix de "Favela Venceu", com Djonga e Bakkari.

A polêmica Dricka, conhecida como a Rainha dos Fluxos e que acumula cerca de 40 milhões de streamings e mais de 100 milhões de views no YouTube, mostrará seus maiores sucessos. Entre eles, "Empurra Empurra", "38 Carregado", "Vai Fazer Carão", "Bate Bate", "Nós Tem Um Charme Que É Dahora".

Consagrado nas batalhas de rima de São Gonçalo (RJ), Orochi recebe Borges, rapper e integrante da família Mainstreet Records e apresentará as faixas de seu álbum "Vida Cara", lançado em janeiro deste ano. Entre os destaques estão as parcerias com o norte-americano Trippie Redd, que está presente em duas faixas: "O Iluminado" e "City of God".

Duquesa, uma das atrações do festival - Divulgação

Dona da voz em ascensão do rap nacional, Duquesa mostrará músicas do álbum "Taurus", que vão do R&B ao trap, inspiradas em músicas de cantores como Dolores Duran (1930-1959), Péricles, Alcione e Maria Bethânia.

Unindo elementos do funk e do trap, o rapper Kyan, apresenta sucessos do álbum "Dias Antes de Mandrake", seu primeiro álbum de estúdio. Enquanto o rapper Vulgo FK, conhecido por hits como "Oi, Como Cê Tá?", "Desce Aí", "Dior" e "Prada", sucessos que amealham mais de 30 milhões de views só no YouTube, deve surpreender apresentando músicas do recém-lançado álbum "Perdas & Ganhos". O disco traz "Ballena", hit que viralizou nas redes sociais antes do lançamento oficial. Ryu, The Runner, o rapper baiano que lançou recentemente a faixa "Me Sinto Oruam" é o convidado de Vulgo FK para reforçar o som da noite.

O Sons da Rua também terá lugar para o Favela Vive, projeto capitaneado pelo grupo de rap ADL (Além da Loucura). Reconhecidos entre a nova geração carioca por expressar por meio de suas letras mensagens com originalidade no flow e métrica, o grupo fará um show costurado com manifesto e musicalidade, mostrando um repertório que "canta" sonhos e realidades das comunidades do Rio. Os integrantes do ADL receberão como convidados MC Marechal, Major RD, MV Bill e Kmila CDD.

E não é só de grandes nomes que o festival é feito. No palco das Batalhas de Rima, MC’s irão se reunir para duelar e desafiar os seus oponentes. A escolha do MC vencedor será durante o evento.

Veja programação completa em https://www.sonsdarua.com.br/.

6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL SONS DAS RUAS

ARTISTAS Vários

QUANDO Sábado (14) de outubro, a partir das 11h

ONDE Memorial da América Latina, av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo

QUANTO Ingressos de R$ 103,50 (pista solidária) a R$ 161,00 (pista)