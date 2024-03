São Paulo

Acontece nesta quinta-feira (7), às 19h30, no Teatro Rival Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, a apresentação do show "Tem Viola No Mar" do maestro mineiro Jaime Alem.

Violonista, bandolinista, violeiro, arranjador, maestro, produtor e diretor musical da exigente cantora Maria Bethânia há cerca de 25 anos, Jaime Alem abarca experiência suficiente para oferecer ao público noções sobre qualquer um dos instrumentos que costuma empunhar ou das funções que exerce.

O maestro, instrumentista e arranjador Jaime Alem - Divulgação/Jaime Renan Perobelli

A viola caipira, no entanto, é uma paixão à parte. "Dez Cordas do Brasil", seu primeiro CD solo, lançado em 2009, comprova isso por meio de suas músicas que serão interpretadas no espetáculo desta quinta-feira, entre outras composições de Hermeto Pascoal, João Pernambuco (1883-1947) e Luiz Gonzaga (1912-1989).

Acompanhado pelo acordeonista João Carlos Coutinho, o percussionista Reginaldo Vargas e o violoncelista João Bustamante, Jaime Alem mostra com maestria a riqueza, a sonoridade e as diferentes nuances existentes entre a catira, marcha-rancho, samba, samba-choro, calango, baião, frevo e moda mineira, e demais ritmos.

O espetáculo promove uma viagem pelas diferentes sonoridades vindas de regiões distintas do Brasil e conta ainda com a participação da cantora e mulher do artista, Nair Cândia.

Bom show!

SHOW ‘TEM VIOLA NO MAR’

ARTISTA Jaime Alem, participação especial Nair Cândia

QUANDO Quinta-feira (7), às 19h30

ONDE Teatro Rival Petrobras, r. Álvaro Alvim, 33, Centro, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469

QUANTO De R$ 50 a R$ 100