A cantora, compositora, violonista, produtora musical e mãe Verônica Ferriani lança nesta quinta-feira (11), às 19h, em show gratuito, na sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo, o álbum duplo autoral "Cochicho no Silêncio Vira Barulho, Irmã".

Inspirado no ser feminino, o álbum, com 20 faixas, teve a participação de várias artistas. Entre elas, Mônica Salmaso, Assucena, Áurea Martins, Alessandra Leão, Flaira Ferro e Lívia Mattos.

A cantora, compositora, instrumentista e produtora musical Verônica Ferriani - Divulgação/Thais Taverna

Ferriani é autora de 18 das 20 faixas, e também produtora musical do disco, para o qual convidou Vivian Kuczinsky para pós-produção, mixagem, e Florencia Saravia-Akamine para fazer a masterização do trabalho.

Lançado nas plataformas de streamming no último dia 22 de março, o álbum aborda, entre outras questões, as relacionadas à maternidade e ao cuidado, além do papel designado à mulher atualmente.

Descrito pela cantora como um trabalho confessional e quase autobiográfico, o álbum traz muito mais que o trabalho maternal como base temática, no qual a artista traz sentimentos como raiva, frustração, além da vontade de buscar novos caminhos para resolvê-los.

A cantora Verônica Ferriani - Divulgação/Thais Taverna

"No álbum, as questões culturais e históricas que dificultam nosso movimento livre ficam aqui poetizadas. O desejo é ser mais uma voz no movimento por narrativas femininas, no qual a gente se reconheça, num chamado a uma forma mais equilibrada de ocupação do nosso mundão", diz Verônica.

Com ela no palco, onde canta, toca violão e dirige musicalmente o espetáculo, estarão Alana Ananias (bateria), Aline Falcão (sanfona e sintetizadores) e Indi Cavalcante (baixo acústico e elétrico).

Bom show!

SHOW LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘COCHICHO NO SILÊNCIO VIRA BARULHO, IRMÃ’

ARTISTA Verônica Ferriani

QUANDO Quinta-feira (11), às 19h

ONDE Sala Adoniran Barbosa, Centro Cultural São Paulo, r, Vergueiro, 1000, Liberdade, São Paulo, tel.(11) 3397-4002

QUANTO Gratuito