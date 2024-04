São Paulo

Nesta quarta-feira (3), às 20h, acontece no Espaço EcoVilla Ri Happy, no Rio de Janeiro, o início da turnê nacional do espetáculo "Moacyr Luz-45 anos de carreira", no qual o sambista se apresenta com o jornalista Leonardo Lichote contando histórias sobre sua trajetória, entre canções.

Para interpretar "Coração do Agreste" e "Anjo da Velha Guarda", compostas com Aldir Blanc (1946-2020), e "Saudades da Guanabara", também com Aldir e Paulo César Pinheiro, além de "Zuela de Oxum", com Martinho da Vila, e "Vida da Minha Vida", com Sereno, Moacyr Luz conta com um time de músicos muito espertos.

O compositor Moacyr Luz - Divulgação

Entre eles, o mestre Carlinhos Sete Cordas (violão de 7), o percussionista e neto do compositor Silas de Oliveira (1916-1972), Junior de Oliveira, e o percussionista da banda de Jorge Aragão, Leozinho Rodrigues.

"Às vezes me surpreendo quando sou identificado por alguém da classe como um grande compositor. Porque continuo como se tivesse 18 anos, procurando uma música que vai alegrar meu coração, respeitar minha tradição e trazer felicidade pras pessoas que escutam", disse o artista que nesta sexta-feira (5) completa 66 anos.

O show pretende passar pelas capitais brasileiras, levando as ricas experiências de vida e a arte desse compositor para quem aprecia música popular feita com alta qualidade e muita propriedade.

Bom show!

SHOW ‘MOACYR LUZ-45 ANOS DE CARREIRA’

ARTISTA Moacyr Luz

QUANDO Quarta-feira (3), às 20h

ONDE Espaço EcoVilla Ri Happy, dentro do Parque Jardim Botânico, r. Jardim Botânico, 1008, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, tel. (21) 2018-0394

QUANTO R$ 50 (meia), ingressos em https://www.eventim.com.br/event/moacyr-luz-45-anos-de-carreira-ecovilla-ri-happy-18343395/