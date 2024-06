São Paulo

Os ingressos para assistir ao show de uma das bandas mais importantes do rock, Deep Purple, que acontecerá na sexta-feira (13 de setembro), no Espaço Unimed, em São Paulo, começam a ser vendidos nesta segunda-feira (17), na plataforma Ticket 360.

Com 56 anos de sólida carreira, o grupo formado em 196 fará uma apresentação intimista. Mas não será por essa razão que os mestres do heavy metal e do hard rock, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride, deixarão de abalar com seu som nervoso as estruturas do local onde se apresentarão.

A banda britânica de rock Deep Purple - Divulgação/Jim Rakete/Divulgação/Jim Rakete

A banda amealha inúmeras premiações e homenagens, como, por exemplo, o Legend Award no World Music Awards, em 2008, e a sua imortalização no Rock and Roll Hall of Fame, desde 2016. Comemorando o 50º aniversário do álbum "Machine Head", que traz o clássico "Smoke on The Water", o grupo lançará o próximo álbum em julho.

Além do show em São Paulo, a banda se apresentará no Rock in Rio, no dia 15 de setembro.

Bom espetáculo!

SHOW DEEP PURPLE EM SÃO PAULO

QUANDO Dia 13 de setembro

ONDE Espaço Unimed, r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, tel. (11) 3868-5860

QUANTO De R$ 225 a R$ 700